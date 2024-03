La diputada nacional del Frente de Izquierda y excandidata presidencial Myriam Bregman denunció en AM750 un complot en la Cámara de Diputados para evitar dar quórum y que se cayera este miércoles la ley con la que se pretendía abordar la complicada situación de los jubilados.



Tras no conseguir el número necesario de legisladores para tratar el proyecto de la Coalición Cívica para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria y atarla a la inflación, Bregman explicó que los bloques del PRO, la UCR y una parte del de Hacemos Coalición Federal evitaron hasta último momento bajar al recinto para dar el debate.

Entrevistada por Víctor Hugo Morales, la diputada de izquierda agregó que, desde su inicio, el tratamiento fue irregular: “Hubo bastante desprolijidad. Se llamó a una sesión y no convocaron al resto de los bloques. No es lo que corresponde. Me parece que se actúa de otra forma, sobre todo aquellos que dicen que tienen tanta experiencia en el manejo parlamentario”, expresó Bregman, en una posible alusión a Miguel Ángel Pichetto, cabeza del bloque Hacemos Coalición Federal.

Más allá de eso, los legisladores del Frente de Izquierda estuvieron presentes porque “correspondía discutir la situación de los jubilados”. “De los radicales, bajaron cinco”, lamentó.



“(El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo) De Loredo llora que quiere una reforma, ¿qué mejor que cambiar la ley jubilatoria y que los jubilados dejen de perder? No aparecieron. Bajó Facundo Manes con cuatro personas más”, amplió Bregman.

Y añadió: “El PRO, que vive haciendo campaña con los jubilados, no estaba. Del bloque de Pichetto, no vinieron todos. Otros paseaban y no entraban, un radical mismo lo denunció”.

“Había muchos dando vueltas por los pasillos viendo qué pasaba. Y a la tarde, cuando se reunió la comisión de Previsional, muchos de lo que no estaban sentados ahí estaban a la tarde, como los diputados de Martín Lousteau”.