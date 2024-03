La Asamblea Lesbotransfeminista decidió marchar mañana, a las 14, desde la Plaza San Martín, con un reclamo de paz, que se suma a las consignas "abajo todo el plan motosierra" y "a la clandestinidad no volvemos nunca más", entre otros. La marcha terminará en el Parque Nacional a la Bandera, donde se leerá la proclama prevista para el viernes pasado, con un párrafo dedicado a la situación que vive Rosario. El mensaje, después de suspender la marcha del viernes 8 de marzo, es que el movimiento se opone a la militarización y la mano dura, con un pedido explícito de políticas sociales. "Nos quieren encerradas, y nosotras queremos volver a ocupar el espacio público", afirmó Majo Poncino, del Movimiento Evita.

"El 8 definimos no salir y fue un planteo político no salir, para mostrar que no daban las condiciones para estar en la calle", expresó Liliana Leyes, de ATE Rosario. "Después de una semana decimos que hay que salir a la calle", afirmó la activista, quien recordó que los transfeminismos siempre dijeron "que los hogares son los lugares más inseguros para las mujeres". "Lo vivimos en la pandemia, también con las muertes por femicidio que suceden a lo largo del año. Claramente, queremos hoy decir que vamos a salir a las calles, eso fue lo que se planteó en general en todas las compañeras que fueron a lo largo de esta asamblea tan convocante", siguió Leyes, quien subrayó las distintas expresiones que se escucharon durante la Asamblea que se realizó el miércoles en La Toma.

"Dijimos la preocupación, la gran necesidad de que en nuestros barrios haya paz, de que en nuestra ciudad haya paz, pero también la necesidad de salir a decirlo, de salir a abrazarnos, de estar juntas y de tener el convencimiento de que la salida siempre es colectiva", apuntó la dirigente, quien subrayó que "más allá de la conmoción, las personas en los barrios, y en toda la ciudad, habrán parado un par de días, pero la vida sigue y todos los días la gente se expone", expresó Leyes.

El párrafo que habla del tema, dentro de la proclama, se refiere a la violencia "que ya se ha cobrado muchas vidas de jóvenes, mujeres y hasta niños". "Estamos convencidas, convencides, que la militarización de Rosario es una fórmula que ya ha fracasado y que no ataca a la raíz del problema. Siempre se deja de lado a quienes realmente mueven a las bandas narcopoliciales, a quienes lavan el dinero de la droga, posibilitando negocios millonarios. Necesitamos más Estado, pero no uniformado, sino presente a través de la educación, salud, deportes, artes, etc. Necesitamos propuestas de futuro para ciento de niñas y niñas y niñeces a quienes hoy se les retacea hasta la comida. De esto no se sale con ajuste y represión", dice el documento consensuado por aclamación en la Asamblea.

Las participantes de la Asamblea fueron tomando la palabra, para construir por consenso la necesidad de salir a la calle, pese a las advertencias de los gobiernos provincial y municipal sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad. "Creo que hay que hacer la Marcha. Hay que dar una presencia explícita en la calle. El 8 de marzo es una fecha muy importante del calendario feminista, no se puede renunciar a movilizarnos", dijo Mabel Gabarra "en nombre propio".

Una mujer de Villa Banana, Jacinta, aportó: "La seguridad siempre la resolvimos nosotras. No me siento representada por dos patrullas. Las compañeras nos organizamos siempre", y también llamó a "seguir en pie en la calle".

Por su parte, Majo Poncino, referente del Frente de Mujeres del Movimiento Evita, recordó que "la ciudad está atravesada por una situación de violencia permanente" y acompañó "la posición mayoritaria de movilizar". La activista consideró que el movimiento lesbotransfeminista debe "transmitir un mensaje de paz, porque lo que hay es todo un circo político y show mediático en torno a la militarización de la ciudad. Venimos discutiendo lo que pasa en las barriadas, la falta de oportunidades, que la única salida para los pibes no puede ser ir a vender droga a un kiosquito", siguió Poncino y recordó la situación crítica de "falta de alimentos", que lleva al cierre de comedores.