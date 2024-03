“No sé qué problema tiene Nordelta, donde vivís, en Rosario vivo desde hace 58 en años y he trabajado mucho. No sé si habla la senadora que acusaba al actual gobernador (por Maximiliano Pullaro) de los vínculos con el narco o si la que después lo abrazó y no tuvieron ningún problema más. No hay que hacer politiquería. Decir que no estuve preocupado por lo que le pasa a los rosarinos cuando tengo a mi familia allá, mis amigos y vivo yo. A mí no me votaron en Rosario y vivo en Nordelta o en Recoleta o lugares coquetos. Soy del sur de Rosario, el lugar más castigado. Hablemos de política en serio”. La respuesta del senador nacional Marcelo Lewandowski a su par Carolina Losada en la sesión de ayer del Senado.