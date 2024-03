En una entrevista con la revista Newsweek, Adrián Suar habló abiertamente contra las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei que atañen a la cultura. "Desfinanciar el cine me parece una locura", comentó, antes de apelar a un análisis que en un pasado no muy lejano se aplicaba a gobiernos de signo peronista: “Se habla mucho de querer salir al mundo, de no quedarnos atrás, y sin embargo vamos camino a ser Venezuela”, dijo.