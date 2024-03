Los vecinos y vecinas de las Islas del Tigre y San Fernando viven una problemática que parece no tener fin. El temporal del 17 de diciembre dañó de manera general el servicio eléctrico de la zona y hasta el momento no fue refaccionado por la empresa Edenor.

Si bien a principio de febrero los representantes de las tres secciones de las islas del Delta acordaron con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que establecerían un canal de comunicación, crearían una mesa de trabajo y que los representantes del ENRE estarían presentes en las inmediaciones de la estación fluvial para tomar los reclamos por cortes prolongados, reiterados, daños de artefactos o errores en la facturación, los problemas continúan su curso y Edenor no hace nada al respecto. Tampoco hicieron caso de la Dirección provincial de Defensa de los Consumidores, que había intimado a la empresa a reestablecer el servicio de manera inmediata.

Victoria, una de las vecinas que encabeza el reclamo, dice a BuenosAires/12 que continúa la falta de suministro, y que hay arroyos donde "cada uno o dos días le cortan la luz, porque la infraestructura que Edenor invirtió en la isla es obsoleta". Sobre el encuentro con ENRE, que en su momento pareció beneficioso, la isleña explica que el ente los obligó a "hacer una máquina burocrática de entrega de papeles y planillas firmadas por matriculados", para dar cuenta de que los electrodomésticos se habían roto por culpa de la baja y suba de tensión.

Victoria dice que "pagar 30 o 40 mil pesos para que te hagan un informe, cuando saben que toda la isla estuvo sin luz, es malísimo", pero señala que, de todos modos, los vecinos accedieron. Sin embargo, "muchos informes los dieron como negativos, y el ENRE no reconocen las zonas sin suministro, además de que no modificaron las boletas". Amplía la isleña: "Estuvimos todo el Delta sin luz y no tenemos las boletas bonificadas, por lo que estamos pagando facturas con tarifazos. Encima, a la gente que decidió no pagar porque no tuvo luz, los están matando con los impuestos por ese no pago de las boletas, y hay familias que llegan a los 30, 40, 50 y hasta 60 mil pesos de luz". "Esto genera que sean muy endebles los acuerdos que hayamos generados con el ENRE y Edenor", subraya.

Además de la problemática que ocasionó la falta de suministro, los isleños acumularon dificultades por las medidas del gobierno nacional. En cuanto al transporte, "sufrimos un tarifazo que en la isla fue del 2000 por ciento", explica Victoria. "Viajar a la estación fluvial desde donde vivo, que es a 20 minutos, me salía 35 pesos el boleto isleño, y ahora sale 700; imagínate una familia que tiene que salir a buscar el agua, o comprar comida cotidianamente porque no tiene luz, cuanto gasta cada vez que sale", remarca. Además, para los que no son de la isla, las tarifas pasaron de 1000 a 2500 pesos o más, según el destino.

Victoria advierte que esto hace que "ya no sea una opción para la clase media ir a la isla", por lo cual muchos lugares que viven del turismo "están realmente complicados". La isleña señala que, por las modificaciones, los obligan a utilizar la SUBE, "y la población juvenil que está en la escuela no agarra el beneficio de ser isleño y estudiante, por lo cual debe elegir uno de dos". "En la semana son estudiantes pero el fin de semana te cobran como turistas", se queja.

Durante los últimos tres meses, además de luchar por la luz, los vecinos del Delta sufrieron otra baja: el agua potable. Históricamente los isleños buscaron el agua en continente, comprándola en bidones, pero durante la pandemia empezó a pasar una chata de AYSA, que fue especialmente utilizada por las familias que tienen niños y niñas, además de la gente adulta y aquellos que no tienen lancha propia. Así y todo, ésta no pasaba por todos los canales, por lo que muchas personas debían caminar más de mil metros con bidones de cinco litros. ¿Hoy? AYSA avisó que no pasa más.

"La isla está en una situación de muchísima precariedad, seguimos sin tener canales de comunicación con el municipio de Tigre, la Provincia y Nación", sintetiza la isleña. Por ese motivo, junto a los vecinos que encabezan el reclamo, organizaron el "Festival fuerza isleña". "Esperamos que la municipalidad no tenga un accionar violento y nos deje realizar el encuentro en paz", advierte Victoria.

"Islas del Delta en Emergencia, exigimos respuestas y soluciones de Edenor y el Estado", reza el flyer del evento que se llevará a cabo este sábado 16 de marzo. El primer festival de la asamblea isleña, que se conformó tras el temporal de diciembre que causó un sinfín de problemas, contará con música en vivo, artes visuales, danzam circo, artesanos y productores de las islas.

En la estación fluvial de Tigre, los residentes del Delta expondrán su situación y exigirán el retorno de la luz de manera "segura y estable", algo que no ocurrió casi nunca, pero que se potenció desde hace tres meses, cuando la tormenta y las lluvias complejizaron el suministro eléctrico de la segunda y la tercera sección de las islas, que desde ese entonces no recuperaron la electricidad. Además, el resto de las islas acarrean deficiencias por baja tensión, daños a electrodomésticos, y un tendido eléctrico carente de mantenimiento.

En la convocatoria que anuncia el festival, los vecinos que componen la asamblea isleña hacen cargo al Estado y a Edenor por las pérdidas, la falta de mantenimiento, y también los señala como "responsables del fallecimiento de Rubén Haita y el accidente de Natanael Manke", dos operarios isleños que estaban trabajando "en pésimas condiciones de seguridad" en una de las cuadrillas de emergencia que dispuso Edenor, en busca de reestablecer, sin éxito, el servicio eléctrico.

Artistas locales como Comadrejas del humedal, Juan Carlos Panfleto, Alfredo Aguilera, Sea y Agm, Jpm y Juan Saguen, Ana Stamponi y Brisa Videla, Unides por la cultura, Sauce criollo y Dominga Ribera dirán presente en la estación fluvial. Además, los referentes locales hablarán sobre diversas temáticas socioambientales ligadas a la vida de los isleños.

La asamblea de vecinos indicó que se realizarán talleres de educación sexual integral, serigrafía, chamamé, mapeo de conflictos y Taller Literario con Revista Caudal. También habrá un espacio para infancias y montarán la Feria de productores y emprendedores locales. Los presentes pintarán siluetas de desaparecidos isleños y tigrenses, y a su término, movilizarán a Astilleros Argentinos Río de La Plata (Astarsa) bajo la consigna "Memoria, Verdad y Justicia".

Al final del comunicado, la Asamblea Isleña espera que "a través de la acción colectiva, diversa y comunitaria el festival genere conciencia sobre el modo de vida isleño y la necesidad de soluciones inmediatas para los residentes con respecto a la luz, el acceso al agua potable, el transporte fluvial y la importancia de los humedales".