“Hace doce años que vivimos esta situación, pero ahora ha mostrado su cara más cruel. Sin ninguna duda hay un ataque a la institucionalidad de la provincia, acompaño al gobernador (Maximiliano Pullaro), independientemente de cualquier otra consideración. Lo apoyo. Hay que ser restrictivo en las cárceles. “Me parece correcto el acuerdo de Nación y Provincia para trabajar de manera ordenada, dicho todo esto no me gusta la expresión ‘narcoterrorismo’ que se utiliza, no es el caso, no es Colombia, donde la guerrilla tenía acuerdos con los narcos. Tampoco se puede pensar en un combate al narco y dolarizar la economía. La dolarización va a convertir a la Argentina en la meca del crimen organizado". Declaraciones de Agustín Rossi, dos veces ministro de Defensa.