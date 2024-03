Un inesperado debate sobre la Constitución se abrió en Colombia con la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente ante la dificultad para lograr que el Congreso apruebe sus reformas.

Así lo reconoció este sábado el propio mandatario en la red social X donde se refirió a la propuesta que presentó el viernes en Cali (suroeste). “La propuesta de Asamblea Constituyente desatará un debate nacional. Está bien que así sea”, afirmó el presidente al compartir el discurso en el que hizo el anuncio.

El viernes en Puerto Resistencia, un sector de Cali (suroeste) que fue epicentro de las protestas sociales de 2021, durante una movilización de indígenas que lo apoyan, Petro explicó por qué para él la asamblea nacional constituyente es necesaria.

Reformas sociales

“En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó (...) entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente", dijo en su alocución.



“La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que en Colombia es fácil de lograr. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones”.,” agregó.



Protestas

Las protestas de 2021 fueron el punto de partida del inconformismo que llevó a Petro a ganar las elecciones de 2022 y en ellas, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, reclamaban cambios sociales profundos en el país, bandera que tomó el actual presidente.

Es la primera vez que Petro sugiere modificar la Carta Magna. Antes ha pedido a sus votantes salir a las calles para presionar al Congreso. Según sectores del oficialismo el Gobierno nacional estaba siendo humillado por los políticos corruptos del país que no permitían trabajar para las poblaciones más necesitadas y que por eso era necesaria la constituyente nacional.

El gobierno aspira a reducir la participación privada en la prestación del servicio a la salud y el pago de pensiones, así como ampliar los beneficios a los trabajadores. Pero Petro perdió las mayorías en el Legislativo pocos meses después de su investidura.

El uribismo se opone

Desde la orilla del uribismo llegaron las críticas, como era esperable de la principal fuerza de la derecha, informó el diario El País de España. La senadora María Fernanda Cabal, una de las opositoras más visibles del Gobierno en el Congreso, escribió: “Petro es un mentiroso e izquierdista radical: ayer negaba planes de una Constituyente; hoy confiesa su intención de forzarla, impulsando reformas que solo traerán miseria y desolación”. Su colega y copartidaria Paloma Valencia también se pronunció: “El ánimo de destrucción de este Gobierno no tiene límite. Ahora el presidente Petro amenaza que, si no se aprueban las reformas, habrá Constituyente. Ni Constituyente, ni destrucción”.



La actual Constitución de Colombia, escrita en 1991, fue resultado de la desmovilización la guerrilla M-19, a la que Petro perteneció en su juventud. Petro y varios de los líderes del M-19 fueron parte de la asamblea que se convocó durante la administración de César Gaviria y que concluyó en la creación de la Constitución Política que continúa vigente en la actualidad.

Una tarea difícil

A Petro nole resultará fácil reformar laconstitución. Primero debe conseguir un ley que habilite el llamado a convocar la Asamblea con mayoría simple en ambas cámaras de Congreso, y en ambos recintos el oficialismo se encuentra en minoría. No solo eso: Petro fue muy claro al decir que la convocatoria se debe a que el Congreso le está frenando su programa de reformas, y ahora depende de ese mismo Congreso para habilitar una Asamblea que impulse las mismas reformas quefueron frenadas o rechazadas en el recinto legislativo.

Si lograse superar ese escollo, para lo cual Petro apuesta a la influencia de las movilizaciones populares, una hipotética convocatoria del Congreso a una nueva Asamblea Constituyente debería ser aprobada en una elección por un tercio del padrón electoral.

Actualmente cerca de 39 millones de colombianos están en condiciones de votar, según los datos entregados por la Registraduría Nacional en octubre del 2023. Por lo tanto harían falta cerca de 13 millones de votos positivos para que la iniciativa prospere. Si se aprueba la convocatoria, el Congreso debe llamar a una nueva convocatoria para elegir a los constituyentes. Mientras la Asamblea sesione el Congreso no podrá hacerle ninguna modificación a la constitución colombiana.



El pastor Alfredo Saade, excandidato presidencia por Pacto Histórico y aliado de Petro, llamó a apoyar la iniciativa de reformar laconstitución. “Que se levante un pueblo, al poder popular," escribió en redes sociales. "A la Primera Línea la invito, a las mujeres, que se levanten invito a los hombres a que se levanten, esos hombres de valor, a los jóvenes ¡levántense por una constituyente ya!”.