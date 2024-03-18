Uno por uno, los casos de nepotismo de los primeros 100 días del gobierno de Milei
La "casta" tiene empleo: la saga de amigos y familiares libertarios con cargos en el Estado
Karina Milei abrió un camino que siguieron muchos otros. El abogado del Presidente, el hermano del vocero, la tesorera de Patricia Bullrich y hasta el primo de Martín Menem consiguieron ubicarse en la administración pública, a contramano del discurso anti-privilegios de la actual gestión. La lista se completa con varios militantes de LLA.