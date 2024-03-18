Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Uno por uno, los casos de nepotismo de los primeros 100 días del gobierno de Milei

La "casta" tiene empleo: la saga de amigos y familiares libertarios con cargos en el Estado

Karina Milei abrió un camino que siguieron muchos otros. El abogado del Presidente, el hermano del vocero, la tesorera de Patricia Bullrich y hasta el primo de Martín Menem consiguieron ubicarse en la administración pública, a contramano del discurso anti-privilegios de la actual gestión. La lista se completa con varios militantes de LLA. 

Jeremías Batagelj
Jeremías Batagelj
Matías Ferrari
Matías Ferrari
Haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
Haz lo que yo digo, no lo que yo hago.

Temas en esta nota: