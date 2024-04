Segundos después de que terminara el acto del Gobierno nacional por el Día de los Veteranos y Caídos de Malvinas, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó en sus redes un mensaje en conmemoración por la fecha. Luego, envió un video para saludar a los veteranos agrupados en el Cecim de La Plata por su participación en el conflicto bélico y por su lucha para conseguir declaración de inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras incluida en el mega DNU".

"2 de abril. A los caídos y a los excombatientes, con respeto y honor", escribió la exvice y cerró: "Las Malvinas son argentinas".

El texto está acompañado por una foto del mural escultórico Héroes de Malvinas, ubicado en Ushuaia, Tierra del Fuego. Allí la expresidenta encabezó el acto oficial en el año 2012, cuando se recordaron los 30 años del inicio del conflicto bélico.

El video para el Cecim

La exjefa de Estado hizo llegar un video al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim La Plata), en el que se ven imágenes del archipiélago y del cementerio de Darwin, donde descansan los restos de soldados argentinos caídos en el conflicto armado de 1982, además de material fílmico de la guerra contra el Reino Unido.

"Cuando los excombatientes del Cecim me hicieron llegar un pedido de saludo para el acto de este 2 de abril no lo dudé un instante. Dos poderosas razones movilizaron este saludo, que más que un saludo es un reconocimiento que les dirijo a todos los compañeros", arranca la voz en off de CFK.

"La primera de las razones, y tal cual lo he afirmado en otras oportunidades, es que Malvinas no es sólo un imperativo de soberanía política, sino que también es, junto a los desaparecidos, los que parieron la democracia argentina, allá por 1983", sigue la expresidenta.

A continuación, detalló que "la segunda razón es mucho más reciente" y mandó sus felicitaciones a los veteranos "por el gran triunfo político y jurídico que significó la declaración de inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras que se había operado a través del ya conocido mega DNU".

Recordó que esa derogación daba lugar "sin lugar a dudas" a "la extranjerización de nuestro territorio nacional". Acotó que "la legitimación de ustedes, que defendieron nuestra tierra en Malvinas, para defender una vez más la soberanía nacional, hoy y aquí los pone en un rol de coherencia y dignidad, con la historia de los argentinos y las argentinas que siempre levantaremos las banderas de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz".

En el cierre, agradeció "por lo que hicieron, por lo que hacen y por lo que seguramente harán".