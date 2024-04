Frente a la digitalización, pareciera que lo humano pierde valor. O lo gana. Es el caso de la FEA o Feria de Editoriales Artesanales, el evento que organiza la librería y editorial Los Confines en el partido de San Martín. Se trata de la segunda edición de este encuentro que se reúne en torno al libro artesanal y las artes gráficas, donde participarán más de veinticinco editoriales que abrazan la idea de acercar libros a lectores que de otra forma no accederían.

La librería Los Confines es un clásico de San Martín. Ubicada detrás del Centro Cultural La Bemba, el año pasado sus responsables comenzaron a soñar con un evento diferente. "La idea que nos motivaba era hacer una feria a la que nosotros nos gustaría ir", recuerda Sebastián, librero e ideólogo de la FEA, quien se puso en el lugar de los lectores. Al superar todas sus expectativas con la primera edición en 2023, no dudaron en planear una para este año.

Esperan gran convocatoria a pesar de la crisis.

"Yo creo que el ámbito de mayor circulación de las editoriales artesanales son las ferias. Son espacios importantes porque implican movimiento y traslado, pero además, porque librero y lector se encuentran cara a cara. Eso diferencia el libro artesanal, que tiene una tirada corta. Si haces una artesanal es porque hay algo ahí que te interesa de ese encuentro de ese circuito más pequeño", afirma.

Además del encuentro humano que permite lo mínimo, la feria nació de una preocupación: la cuestión de que para encontrarse con otros libreros y libreras o compartir un evento de este tipo, había que cruzar la General Paz. "A nosotros nos interesa que una propuesta de calidad permanezca en San Martín, y que atraiga gente que quizás no es de acá y viene por la calidad del evento. Pero además tratamos de que tenga un vínculo fuerte con el territorio, con los vecinos, con otra gente que está haciendo movidas en San Martín. En definitiva, es la gente que más se va a interesar en involucrarse, quienes son del barrio", afirma.

Laura es una de las editoras de Charco, una editorial artesanal de Florencio Varela que realiza libros objeto, un tipo de libro donde el contenido se traduce al formato del libro mismo. Los libros son únicos e irrepetibles, ilustrados y muchas veces realizados con técnicas de grabado. Los libros que se publican son a pequeña escala, con tiradas de 0 al 100, del 100 al 200. Los tiempos son lentos, el fin último no es vender más, sino mejor, cuidadosamente, a cada uno. El proyecto comenzó en 2017 y se mantienen en pie, disfrutando de recorrer ferias por la provincia.

"Es interesante poder conocer distintas idiosincrasias, públicos, lectores que tal vez no acceden a esos objetos. Es necesario que el libro recorra, llegue. Libros que no están en una distribuidora y que no tienen un recorrido federal amplio llegan a otras partes, otros países y a otras provincias. Es interesante que los editores nos convertamos en personas que podemos llevar libros a lugares", afirma.

Libros hechos uno por uno.

El nombre de la feria, si se desmenuza, propone el valor que existe en una edición artesanal que a veces puede salir mal, porque es única. Sus protagonistas trabajan cada objeto por el objeto mismo, y reivindican la ideología de lo bello por lo bello en sí, y no solamente por una cuestión mercantil.

Juan es de General San Martín y conoció la librería por ser habitué del centro cultural. Se dedica al grabado, al arte impreso, es muralista, y estará impartiendo uno de los talleres de la feria. Cree fervientemente en el oficio que existe en tallar un libro con las propias manos porque "es más humano".

"No hay una pretensión de competir contra una industria. Sí creo que se presenta como una oposición a la disolución de la materia que presentan las redes sociales, internet. La existencia física está cada vez más en jaque, está mucho más todo digitalizado. Estos objetos hechos con amor son cada vez menos comunes", afirma.

Pero además de reivindicar lo humano en los objetos libros, también lo hace de la feria como orgulloso sanmartinense. "Lo que sucede con estas cosas es que logran que algunos artistas que nunca cruzaron la General Paz crucen con sus obras, se den cuenta que está bueno, y elijan volver al año siguiente. Que estos espacios se transformen en nodos de intercambio, seamos embajadores de diferentes puntos culturales, y nos enteremos qué pasa en otros territorios, está buenísimo. Es algo que a mí me llena de alegría", afirma.

La FEA se realizará este sábado 6 de abril en el Centro Cultural La Bemba (Profesor Aguer 4757, Villa Ballester, General San Martín), de 15 a 22hs. La entrada es libre y gratuita. El año pasado formaron parte menos de veinte editoriales, hoy ya son 25 los proyectos de libros artesanales que compartirán la feria. Pese al contexto, las expectativas son altas, porque lo que importa, en definitiva, es recuperar el olvidado sabor humano que tiene lo artesanal.