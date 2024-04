Irán advirtió el martes a Israel y Estados Unidos que va a responder al ataque que mató el lunes a 14 personas, incluidos siete miembros de su Guardia Revolucionaria en Damasco, en una operación que amenaza con elevar las tensiones en Medio Oriente. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que "el perverso régimen sionista será castigado" y el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, aseguró que ese "crimen cobarde no quedará sin respuesta".

"Haremos que se arrepientan"

En un comunicado Jamenei aseguró: "El malvado régimen (Israel) será castigado por nuestros valientes hombres. Haremos que se arrepientan de este crimen y de otros similares, con la ayuda de Dios". La máxima autoridad iraní deseó "paz y la misericordia de Dios" para los fallecidos en el ataque y "maldiciones para los líderes del régimen opresivo y agresor (Israel)".

La advertencia del líder supremo llega horas después de que el presidente Ebrahim Raisi apuntara directamente a Israel por la destrucción del consulado. "Una vez más, en un crimen terrorista y en flagrante violación de las normas internacionales, las sucias manos del régimen usurpador sionista quedaron manchadas con la sangre de varios generales y oficiales de nuestro país", dijo Raisi en un comunicado.

"Día tras día somos testigos del fortalecimiento del frente de resistencia y del disgusto y el odio de las naciones libres contra la naturaleza ilegítima" de Israel, afirmó Raisi. Según el mandatario iraní, Israel "incluyó los asesinatos indiscriminados en el orden del día" luego de haber sufrido "reiteradas derrotas y fracasos contra la fe y la voluntad del Frente de Resistencia" pero "debe saber que nunca logrará sus siniestros objetivos con medios tan inhumanos".

Ataque contra altos cargos militares

El bombardeo imputado a Israel, contra la sección consular de la embajada iraní en Damasco, dejó 14 muertos de acuerdo al último balance, 7 de los cuales eran Guardianes de la Revolución iraníes. El edificio albergaba el consulado y la residencia del embajador iraní en Siria.



Los ataques incluyeron "seis misiles disparados por cazas F-35", según Teherán y fueron los primeros dirigidos contra un edificio diplomático iraní en Siria, un país en guerra civil desde 2011 y donde Irán y sus aliados apoyan al gobierno del presidente Bashar al Assad.

Entre los fallecidos se encuentran los generales Muhamad Reza Zahedi y Muhamad Hadi Haj Rahimi, "dos comandante veteranos de guerra y altos asesores militares en Siria", así como otros cinco oficiales iraníes. Varios medios informaron de la muerte de Hosein Aminulá, también destinado en la Fuerza Quds para Líbano y Siria.

Fuentes consultadas por la agencia iraní ISNA aseguraron que los servicios de emergencias todavía se encuentran inmersos en el operativo en el consulado iraní. Se estima que dos personas pueden estar aún bajo los escombros, con lo que el balance de víctimas podría aumentar.

Irán envió también "un mensaje importante a Estados Unidos" en el que destacó que Washington "debe ser considerado responsable" del ataque, debido a su apoyo a Israel. El mensaje, cuyo contenido no fue revelado, fue transmitido a "un funcionario de la embajada suiza", que representa los intereses estadounidenses en Irán, indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian.



La vocera del Pentágono, Sabrina Singh, indicó que "Estados Unidos no fue notificado por Israel acerca del ataque en Damasco, y Estados Unidos no apoya ataques sobre sedes diplomáticas". La funcionaria agregó que, según la evaluación hecha por el Departamento de Defensa, se trató de un ataque israelí, aunque Israel no suele confirmar este tipo de acciones en territorio sirio.

"Más caos e inestabilidad" en Medio Oriente

El Consejo de Seguridad de la ONU programó para el martes una sesión pública sobre el ataque, solicitada por el representante ruso ante el organismo mundial, Dmitri Polianski, citado por la agencia noticiosa oficial TASS. Irán llamó al Consejo de Seguridad a "condenar este ataque terrorista perpetrado por el régimen israelí en los términos más firmes posible".

En la sesión el embajador adjunto de EE.UU., Robert Wood, puso en duda que el Consulado de Irán sirviera como una oficina diplomática. El diplomático no condenó el presunto ataque israelí y aludió a "informes de que había líderes y elementos terroristas presentes en ese lugar", algo que no lo sorprendió por "la constante actividad de coordinación, entrenamiento y armamento de terroristas".

Teherán, que apoya al gobierno del presidente Bashar al Assad, prometió responder al ataque. En tanto el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán se reunió el lunes por la noche, en presencia de Raisi, y tomó las "decisiones necesarias", indicó un comunicado sin aportar más detalles.

El gobierno de China condenó este martes el bombardeo. "No se puede violar la seguridad de las instituciones diplomáticas y se debe respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Siria", señaló Wang Wenbin. A su vez Irak destacó que el ataque en Siria podría traer "más caos e inestabilidad" a Medio Oriente, ante el temor de que la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza se convierta en un conflicto regional.

Irán declaró en reiteradas ocasiones su apoyo a Hamas y acusa a Israel de causar un "genocidio", pero niega cualquier intervención directa en el conflicto. El Observatorio Sirio documentó una treintena de ataques israelíes sobre territorio sirio en lo que va del año, 22 aéreos y ocho terrestres, principalmente contra almacenes de munición y armamento, vehículos y sedes oficiales. Esos ataques violentos dejan un total de 126 muertos y cerca de medio centenar de heridos.