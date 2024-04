Este jueves se conoció la declaración que hizo ante la Justicia Sebastián Sosa, uno de los cuatro jugadores de Vélez acusados de abusar sexualmente de una periodista de 24 años en el hotel Hilton de San Miguel de Tucumán.

“Soy inocente, me considero inocente. No creo haber cometido ningún delito con invitar a alguien, de participar, a tomar algo, de compartir un momento, de escuchar música”, dijo el arquero, según una filmación registrada en los tribunales tucumanos y difundida por televisión.



En un momento de su declaración, Sosa se dirigió directamente a la denunciante. “Hasta el momento que te vi, te vi bien, te vi visualmente bien. Después me dormí, como ella lo dice, como ella lo reafirma, como yo ratifico, como ratifican los muchachos. No es que estoy diciendo lo contrario ni nada por el estilo, sino que hasta que te vi visualmente, te vi bien. Después me dormí”, declaró.



“No puedo ser testigo de algo que no, no, no,... estaba dormido. No reconozco lo que pasó”, insistió el acusado, el único del grupo que sigue el proceso en libertad luego de pagar una fianza de 50 millones de pesos.

Luego, se refirió a su situación personal. “La estamos pasando mal todos. Yo puedo entender que ella la esté pasando mal (...). Durmiendo en una comisaría, saliendo esposados, dando una imagen espantosa. 37 años tengo, 20 de carrera y nunca tuve algo como para decir: ‘este tiene antecedentes de algo o tendencia de algo’. Simplemente defendí una invitación y ella lo sabe”, manifestó sobre su participación.



Sosa aseguró haber sido “honesto, transparente y nunca haberle mentido” a la joven. “Fui comprensible cuando me contó lo que le estaba pasando, seguí conversando con ella, tratando de buscar algún tipo de solución, sin hacer ofrecimiento de plata, sin sobornar, sin ningún tipo de segunda intención y ella lo sabe bien”, sostuvo.



Y reiteró, en un nuevo intento para despegarse de lo ocurrido: “Seguramente todos hacen invitaciones a tomar un café, te invitan a salir, a bailar. Lo que pasa después de una invitación… Yo considero que se me está cargando de muchas cosas extra, que por ahí, no me compete. Lo único que hice fue hacer una invitación y ella lo sabe”.

La denuncia contra los jugadores de Vélez

La denuncia por la que fueron detenidos los futbolistas de Vélez Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín fue realizada por una periodista deportiva de 24 años, quien había sido invitada por el arquero uruguayo al hotel donde concentraba el plantel.

Los jugadores del club de Liniers se encontraban en Tucumán por el partido con Atlético correspondiente a la octava fecha de la Copa de la Liga, que terminó empatado sin goles. Durante la estadía en la provincia, Sosa se comunicó con la periodista y mantuvo una conversación que, después de iniciarse la causa por "abuso sexual con acceso carnal agravado por dos o más personas", se filtró en las redes sociales y que confirma lo declarado por la joven.

"El sábado 2 marzo, mientras me encontraba en la cancha de Atlético Tucumán, fui al sector denominado zona mixta, frente al micro donde estaba el plantel de Vélez. Desde arriba del micro me empezaron a hacer 'caritas'. Ahí el arquero suplente, Sebastián Sosa, me mandó un mensaje por la aplicación Instagram y me pidió mi número de teléfono, a lo que acepté y le pasé mi WhatsApp", indicó.

Y agregó: "Sosa me empezó a escribir, diciéndome que tenía la noche libre y preguntándome si quería que tomemos algo. Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no, y él me dijo que estaba con otros compañeros. Yo le respondí, textualmente: 'Mientras no se desubiquen, no hay problema'. Tipo 22, Sosa me dijo que vaya al hotel Hilton ubicado en Piedras y Miguel Lillo. Puntualmente, a la habitación 407".

En su declaración, la periodista continuó: "Me ofrecieron dos latas de cerveza y luego me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco. Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso, y siempre iba para mí".

A partir de allí, el relato sobre el accionar sexual de los futbolistas, en el que aclara que fue sin su consentimiento, se mantiene a resguardo en el expediente.

No obstante, los chats con Sosa siguieron después del encuentro y complican aún más la situación de los involucrados. "Conozco mis límites, sé que los puse y ni él (por Florentín) ni el otro (no se especifica si es Cufré u Osorio) pararon", dijo la joven en uno de los chats.

La jueza a cargo de la causa que investiga la denuncia de la joven de 24 años dictó el 21 de marzo la prisión preventiva domiciliaria para tres de los futbolistas: Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín. Sosa volvió a su casa bajo libertad condicional. Todos tienen prohibido salir del país.