Encontrar maneras para el encuentro social y artístico es la tarea. Allí se inscribe la propuesta de la banda Kif4Kroker, a partir de Nos Tenemos, el ciclo que inicia hoy a las 21 en Casa Mona (Sarmiento 1232), donde el grupo de fusión rock/pop/funk/hip hop compartirá escenario con KME, junto a la participación del dj Lucas Roma. Nos Tenemos se concibe como una propuesta conceptual y estética integral, en donde las bandas dialogan con otras disciplinas, a partir de la impronta que caracteriza a las presentaciones del grupo: “Se trata de compartir una noche festiva. La idea es que la gente se acerque y que haya una atmósfera de diversión, de intercambio y charla, en donde el toque de la banda sea un ingrediente más”, comenta Mauro Carbonari a Rosario/12.

Carbonari es el bajista de la banda que integra junto a Marcos Mosca (sintetizadores, guitarra y voz) y Franco Varesi (batería), cuya discografía suma cuatro discos: KifKroker (2016), Inmaggin (2017), ElectroKroker (2019) y Extranjero del presente (2022); a la par de un recorrido que les ha hecho frecuentar muchos de los espacios y reductos culturales de la ciudad. El ciclo que Kif4Kroker organiza ahora, bajo su sello creativo Kif +, significa una apuesta urdida también desde la urgencia de estos tiempos. En este sentido, el nombre elegido opera como una declaración tan estética como ética. “Podría decirse que cada época tiene su reacción artística, y con los chicos de la banda compartimos cierta sensibilidad sobre lo social. No estamos exentos de cierto atravesamiento narrativo del momento, asociado al individualísimo y la autorrealización, que desvanece la alteridad y el encuentro con el otro. Pero hay defensas, y en este contexto hay que retomarlas. No somos nadie sin nosotros, y de esta salimos todos, o no salimos”, agrega el músico.

-La propuesta surge también desde una característica común al sector, me refiero a la autogestión.

-Somos una banda independiente, como muchas otras que hay en Rosario. Es todo un tema qué hacer con las expresiones artísticas, las iniciativas, y cómo potenciarlas. Cuando eso no sucede, sea de parte de la esfera estatal o de la privada, emerge la autogestión. Son mecanismos de supervivencia que llevan a contactarte con quienes están en la misma que vos. Somos muchos, y entonces surgen cosas piolas y se pueden construir proyectos interesantes. Acá tenemos una tradición muy marcada por la autogestión, la creatividad y el tejido de redes.

-¿Cómo será el desarrollo del ciclo y sus tres fechas?

-La primera es este sábado, en Casa Mona; la siguiente será en julio, en Puerto de Ideas. En esa ocasión, se convocará a otra banda y dj. De igual modo para la tercera fecha, que será en septiembre o tal vez en octubre, pero estamos pensando en que sea algo más grande, con más bandas y con la intervención de quienes que no hayan podido participar en las ediciones anteriores. Para este sábado, habrá ferias y serigrafia, y para los próximos encuentros queremos sumar algo del orden de lo teatral, que nos permita ampliar el espectro artístico.

-¿Cuál es el presente musical de Kif4Kroker?

-Estamos presentando el último disco, Extranjero del presente, pero para la segunda fecha vamos a estrenar un simple, del que ya estamos armando un video clip. La idea es sacar un EP para fin de año. El año pasado se fue uno de los integrantes (Bernardo Herrera) y hubo que reestructurar un poco el vivo. Tocamos mucho con sintetizadores analógicos y también con sonidos digitales, con pistas, que hubo que rearmar. Al mismo tiempo, nos dedicamos a los nuevos temas. La verdad también, es que uno termina siendo un productor artístico: gestionamos la fecha, buscamos la otra banda, hacemos el flyer, componemos y hacemos los video clips, gestionamos la comunicación; obviamente, encontrándonos con otra gente, estableciendo lazos y redes. Nuestro oficio como músicos, como le debe pasar a muchos en la ciudad, no se agota en la ejecución del instrumento y en la composición de canciones.