"Estamos esperando la misma audiencia del (artículo) 370, para hacer los planteos y ofrecer la prueba. Desde el día que salieron en libertad Nahuel y Roque no tuvimos novedades", aseveró Elizabeth Gómez Alcorta, abogada del docente universitario que permaneció 54 días preso en la Unidad Penal 1 de Jujuy por un tuit que publicó el 26 de diciembre de 2023 sobre una conversación pública referida a la vida privada de Gerardo Morales.

Gómez Alcorta aludió así a la instancia previa al juicio oral, donde todas las partes pueden realizar los planteos que consideren necesarios y, a la vez, se ofrecen las pruebas para el debate.



La tercera imputada por la denuncia de la esposa del ex gobernador, Tulia Snopek, es la arquitecta jujeña Lucía González, quien sigue fuera del país ante el temor de ser detenida en cuanto pise suelo jujeño.



"El domingo pasado me llegaron nuevas notificaciones a mi casa en Jujuy. No tengo ninguna seguridad de que si llego a Jujuy no me apresarán", dijo a Salta/12. "Pienso que van a querer escarmentarme" y será detenida "al menos por algunos días, pienso, mucho más por cómo habló por televisión", señaló en referencia a una entrevista del Gerardo Morales -querellante en la causa- en la que aseguró que el grupo de whatsapp de los amigos y amigas de Nahuel Morandini constituía una banda delictiva. "Sufro el destierro de vínculos personales y laborales", insistió González, quien permanece fuera de Argentina. Definió al momento que atraviesa hace más de dos meses como "un exilio inesperado".

"Seguimos imputados con (Roque) Villegas, incluso hay riesgos sobre Lucía Gonzalez, que no puede regresar a Jujuy por la amenaza sobre su libertad", subrayó Nahuel Morandini en diálogo con este diario. "No sabemos qué va a pasar", insistió el docente universitario. "Queremos que el proceso llegue a fondo, porque la causa es ilegal y desmedida. Queremos el desprocesamiento", reclamó.



Después de la liberación de Morandini y Villegas el 26 de febrero último, el fiscal Walter Rondón aseguró que el juicio oral se iniciaría antes del 20 de marzo. Como ese plazo ya venció, los imputados y sus familias no ocultan sus temores, que se trasladan a la vida cotidiana. "Uno no tiene el poder que tiene Morales", reflexionó Morandini sobre el limbo que soporta. "Soy una persona de la vida cotidiana, común y corriente, que vió su vida transformada al experimentar la violencia institucional, y además con el temor de que todos mis afectos pudieran correr la misma suerte que yo", aseveró.



Por su parte, la pareja del docente universitario, Lucía Castro Olivera, calificó como "muy insegura" la situación actual que atraviesa su familia y por la misma razón: "La causa no avanza, no hay sobreseimiento, ni juicio, ni absolución". En definitiva, no tienen paz. Se refirió también a la última entrevista pública del ex gobernador Morales, a días de cesar la prisión preventiva de su esposo y de Villegas en la cárcel de Villa Gorriti. "En ese momento amenazó con denunciar a todas las personas del grupo de whatsapp", recordó, sin mencionar directamente al político jujeño. "Nos genera mucha incertidumbre. No sabemos qué pasará", insistió. "Estamos casi en libertad condicional como grupo de whatsapp".



"Yo quiero saber quién dio la orden, quién dijo que había que detener a Morandini", afirmó por su parte el docente jujeño. "Hubo una orden política que me señaló para detenerme y condenarme", barajó. "Quiero saber quién dio la orden para que me persigan y hostiguen, también a mis amigos y familiares", repitió enfático. "Nos sentimos vulnerados, perseguidos. Estamos en tensión permanente. Estamos en riesgo", volvió a subrayar, "porque hoy la causa está dormida, pero mañana repentinamente le vuelven a dar curso. Nosotros queremos al responsable político de todos los que nos tocó atravesar, y también de todo lo que estamos atravesando hoy".

"Acá cualquiera puede ir preso", afirmó luego. Morandini comparó su situación con la de muchos otros jujeños y jujeñas que permanecen bajo asedio judicial por lo menos desde los días de la reforma de la Constitución jujeña en junio de 2023. Recordó que, desde entonces, cada ciudadano y ciudadana de la provincia debe lidiar con acusaciones "por el capricho de una persona que se cree el dueño de las libertades de los demás". Reflexionó luego sobre la violación de la privacidad sobre Lucía González, porque "no solamente avanzaron sobre su libertad de expresión, sino también contra la privacidad de su correspondencia", afirmó esta vez en referencia a la conversación en un chat privado y entre amistades que derivó en su acusación.

"La persona que direcciona todo esto fue gobernador ocho años", afirmó Morandini, "y es político hace cuarenta. Él armó la justicia jujeña y puso fiscales", continuó. "Nosotros decimos que todo lo que vivimos se inscribió en una estrategia mucho más amplia, porque la justicia nos llevó a quebrantarnos emocionalmente y psicológicamente, nos llevó hacia una situación sin salida, para que aceptemos un juicio abreviado, y así atravesar una pena por un delito que no cometimos".