Tras la difusión del dato de que las ventas minoristas pymes siguen en retracción y acumulan una caída de 22,1% en el primer trimestre del año; desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) adelantaron que el panorama se profundizará en los próximos meses y advirtieron que “es inevitable” un escenario de cierres en Rosario. "Todavía no se ve, se sabe de pequeños despidos, pero es inevitable que bajo esta coyuntura eso empiece a ocurrir. Hoy ningún comercio está en condiciones de mejorar los salarios. Lo discutido en paritarias se hace muy difícil de cumplir en tiempo y forma”, dijo a radio Si98.9 el secretario general de Came Ricardo Diab.