El presidente de Newell’s Ignacio Astore no se plantea poner en duda la continuidad de Mauricio Larriera como técnico en el parque Independencia si el primer equipo no logra clasificar a los cuartos de final de Copa de la Liga. La decisión de Astore será ratificar al técnico uruguayo más allá de lo que haga el plantel el martes en la última fecha de la Copa de la Liga ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Astore ya demostró en más de dos años de gestión en el club que no es propenso a salir de las crisis deportivas con un cambio de cuerpo técnico. Javier Sanguinetti se fue sorpresivamente antes de que termine su contrato y a Gabriel Heinze lo sostuvo hasta el final a pesar de que el equipo nunca logró protagonismo en el fútbol argentino. Con Larriera no hará una excepción. Newell’s tiene muchas chances de no acceder el martes a los cuartos de final de Copa de la Liga. De hecho, debe ganar a Defensa y Justicia y esperar por otros resultados para ir por la pelea del título. Más allá de lo que suceda, Astore decidió darle continuidad al trabajo del técnico uruguayo hasta fin de año. Larriera tiene contrato hasta diciembre y entre sus principales obejetivos está poner a Newell's en cuartos de final de Copa de la Liga, más aún después de perder el clásico con Central en el parque Independencia. El partido del martes con Defensa y Justicia se jugará a las 19.30.