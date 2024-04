TEATRO

Modelo vivo muerto

Durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución lleva adelante una investigación inmediata. Con la utilización de técnicas poco ortodoxas, los interrogatorios avanzan demostrando que todo puede pasar. Primera pieza teatral en formato de obra de Los Bla Bla, dando un paso más respecto a sus tradicionales sketches de varieté. Julián Lucero, Tincho Lups, Manu Fanego, Pablo Fusco, Sebastián Furman y su productora Maribel Villarosa invitaron a Carola Oyarbide como actriz, a Gustavo Lista como colaborador en dramaturgia e iluminador y a Francisca Ure como directora, para desarrollar esta creación colectiva. Participan también Jorge Thefs como colaborador para el armado de coreografías, Sol Soto en escenografía y Sandra Szwarcberg en vestuario.

Viernes y sábado a las 22.30, en l teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entrada: $9000.

Gloria en tres actos

El testimonio de una vida vivida con sus complejidades y matices, y el deseo de narrarlos e intervenirlos en escena son los ejes principales que la atraviesan. Esta obra basada en tres momentos distintos de la vida de la autora y directora Maitina De Marco se convierte así en un viaje en el tiempo que permite al público explorar una vida desde una perspectiva diferente. La asistencia de dirección de Tamara Belenky, escenografía de Rodrigo Gonzales Garillo, sonido de Joaquín Rogers y vestuario de Lorena y Maru Rogers. Con Ximena Banús, Ariel Pérez De María, Juan Cavoti, Camila Romagnolo, Maitina De Marco, Gilsa Scarpetta y Juliana Muras.

Martes a las 20, en Teatro Picadero, Pje. Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $13000.

MÚSICA

Human

Con la salida de su nuevo simple, Lenny Kravitz avisa que está de regreso. Su nuevo disco, el duodécimo de su carrera, está anunciado para el 24 de mayo. Blue Electric Light es un trabajo compuesto y grabado en su estudio ubicado en las Bahamas, donde despliega su particular y más que exitoso –y tan resilente que a esta altura es un clásico– estilo, al que presenta como “deep-soul rock and roll”. Son doce temas en los que toca la mayoría de los instrumentos, junto con el guitarrista Craig Ross. La aparición de “Human” es acompañada por un video dirigido por Joseph Kahn, y Kravitz ha anunciado para el mes junio una gira europea en la que comenzará a presentar su nuevo disco. Nominado recientemente al salón de la fama del Rock’n’Roll, y ganador como Icono Musical en los premios People Choice Award de este año, Kravitz ha publicado recientemente sus memorias, un libro que con el título de Let Love Rule asomó en las listas de más vendidos del New York Times.

En vivo en MCL Records

A través de cinco tracks interpretados en directo junto a su banda, María Codino regresa donde produjo y grabó las canciones que integraron su primer disco de estudio y las dota de una nueva dimensión, donde vibran al compás de la energía del vivo y se vislumbran todos los matices que sólo son perceptibles cuando la música cobra vida en la ejecución en tiempo real. La artista porteña dio comienzo a su proyecto solista en 2020, con la publicación del EP Ese fragmento velado, al que siguió en agosto de 2023 con su disco debut, Tiene que haber un mapa, un breve LP de siete tracks eclécticos. Acompañando la aparición de este trabajo en vivo, Codino anuncia su proxima presentación: será el sábado 4 de mayo en Niceto Club, junto a la cantante, compositora y actriz Marte Lupardo.

ONLINE

Las chicas del autobús

Otra serie sobre el mundo del periodismo, en este caso con cuatro protagonistas mujeres y un trasfondo político muy particular: las elecciones primarias de los EE.UU. Melissa Benoist encarna a Sadie McCarthy, una joven reportera que siempre soñó con tener esa profesión, a tal punto que de tanto en tanto ¿imagina? que el espíritu de Hunter S. Thompson se le aparece para reconfortarla con consejos. En la carrera por obtener alguna primicia o entrevista jugosa andan también la veterana periodista interpretada por Carla Gugino y una influencer que juega el juego de maneras poco ortodoxas. Completa el cuarteto la cronista televisiva Lola (Natasha Behnam), amén de personajes secundarios como el editor de Sadie, cuyo rostro es el del gran Griffin Dunne, y Brandon Scott como una expareja a quien no puede evitar toparse constantemente. Disponibles en Max, los diez episodios cruzan el drama personal con la política, aunque no escasean las pizcas de humor satírico en tiempos de cambalache político.

Parasyte: los grises

Basada en el exitoso manga de Hitoshi Iwaaki publicado en varios volúmenes entre 1988 y 1995, la nueva serie surcoreana de Netflix, todo un género en sí mismo, narra las desventuras de una muchacha que, una noche como cualquier otra, es invadida por un parásito llegado del espacio exterior. Sin llegar a su cerebro y, por lo tanto, mantenido a raya en una suerte de doble comando, la protagonista va por la vida viviendo esa extraña existencia, advirtiendo asimismo que Seúl se está llenado de “los grises”, esos seres otrora humanos y ahora reservorios de alienígenas. La superior versión animada de la misma historia, realizada en Japón hace una década, también puede verse en esa misma plataforma.

CINE

Siempre habrá un mañana

La ópera prima como realizadora de la actriz y guionista Paola Cortellesi se transformó en un imparable éxito de público en Italia desde que se estrenó el año pasado, llevando a las salas de cine a casi seis millones de espectadores. Luego de presentarse en la reciente Semana de Cine Italiano de Buenos Aires, llega en calidad de estreno la historia de una madre y ama de casa en la Roma de la posguerra. Mientras intenta mantener un precario equilibrio entre su trabajo como costurera de ocasión y los deberes domésticos, la protagonista, Delia (Cortellesi), debe soportar las constantes humillaciones, retos y ocasionales golpes de su marido. Filmada en estricto blanco y negro, tal vez en honor a aquellas películas neorrealistas de mitad del siglo XX, y con una fuerte influencia de la commedia all'italiana, el film transforma a su protagonista en una mujer en rebeldía silenciosa y, eventualmente, en heroína anónima de un momento de la historia italiana lleno de grandes cambios y esperanzas.

Battle Royale

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) exhibe hoy en dos funciones, a las 18 y 21 horas, el canto del cisne del prolífico realizador japonés Kinji Fukasaku, estrenado originalmente en el año 2000. En un futuro distópico en el cual los adultos ya no soportan la falta de respeto de los más jóvenes, un grupo de estudiantes de escuela secundaria son obligados a sobrevivir y matarse entre ellos en una isla desierta. Este relato hiperviolento basado en la novela y manga de Koushun Takami fue notablemente influyente en sagas posteriores como Los juegos del hambre. El profesor a cargo del curso no es otro que Takeshi Kitano, responsable de que la matanza llegue a buen puerto.

TV

Increíble, con Dan Aykroyd

Ripley, ¡aunque usted no lo crea! tuvo su primera vida como una serie de publicaciones en papel impreso a comienzos del siglo XX, pero su éxito fue tan grande que las versiones radiales y cinematográficas no se hicieron esperar, amén de libros y museos. Ya en los años 80, la famosa revisión televisiva, conducida por Jack Palance, marcó a toda una generación de niños, adolescentes y adultos. La nueva serie de la señal History se sube a esos mismos carriles, esta vez con la conducción del comediante Dan Aykroyd, responsable de presentar y comentar los hechos más insólitos y extraños de la vida material (y un poco de la ultraterrena, lo cual viene como anillo al dedo para un caza fantasmas). Este verdadero gabinete de curiosidades incluye visitas a los lugares más raros del planeta Tierra, encuentros con ovnis y extraterrestres, extrañas fisonomías humanas y otras delicias del pasado y el presente, como la particular “fiebre del baile” en la Estrasburgo de 1518.

Viernes a las 21.50, por History.

Avísame cuando llegues

La señal Lifetime estrena por estos días la segunda temporada de esta serie dedicada a describir y analizar casos de violencia de género ocurridos en los Estados Unidos. El título tiene su origen en el hashtag #TextMeWhenYouGetHome, popularizado luego del secuestro, violación y muerte de una mujer inglesa a manos de un oficial de la policía londinense. Particular ejemplar del true crime, la serie centra su atención en la desaparición de mujeres en pequeñas poblaciones estadounidenses durante los últimos tiempos. Según sus responsables, la misma tecnología que muchas veces se transforma en un arma puede salvar a las víctimas o facilitar la resolución de los casos.

Lunes a las 20.30, por Lifetime.