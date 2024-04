Mauricio Larriera prueba hoy los cambios en la formación de Newell’s que el martes deberá visitar a Defensa y Justicia por la última fecha de Copa de la Liga. La Lepra saldrá a la cancha obligado a ganar en Florencio Varela para tener ilusiones de acceder a cuartos de final del certamen y una parte de sus chances se definen esta noche con el partido pendiente que jugarán Estudiantes y Boca, quienes también pujan por quedar entre los primeros cuatro de la Zona B.



El técnico uruguayo debe cambiar mucho en el equipo para evitar otra actuación como la realizada ante Boca el pasado sábado. En defensa es en el único lugar de la formación donde no tiene dudas. En el mediocampo volverá Rodrigo Fernández Cedrés, ausente por sanción ante el xeneize, probablemente en lugar de Misael Jaime. Pero también hay chances de que relege a Esteban Fernández, de bajo nivel el pasado sábado ante Boca. Y el juvenil al que probará en el ensayo de esta mañana en Bella Vista es Giovani Chiaverano. El delantero cada vez que ingresó a jugar desde el banco de suplentes ofreció soluciones. Larriera no le encontró aún al compañero ideal a Juan Ramírez. Ya probó con Brian Aguirre, Francisco González, Guillermo May e Ignacio Schor. El martes quizá tendrá la última oportunidad de encontrar al once ideal y la apuesta puede ser por Chiaverano.

Newell’s debe superar en la tabla a tres equipos para acceder a cuartos de final y eso será posible solo si derrota a Defensa y Justicia. La Lepra tiene 21 puntos y su próximo rival está ubicado tercero con 23 unidades. Boca tiene 22 puntos y Estudiantes 21. Por lo cual si hoy empatan en La Plata el xeneize y el pincha los leprosos podrán superar la posición de cualquiera de los dos, dependiendo qué resultado obtenga cada uno en la última fecha. Pero si Estudiantes le gana a Boca será el peor resultado dado que la Lepra ya no podrá alcanzarlo porque el club platense tiene mejor diferencia de gol. Pero el martes, cuando se juegue en simultáneo la última fecha, el resultado que más iInteresa es que Racing (21 puntos) no le gane a Belgrano. Lanús (23) jugará fecha con Estudiantes, en otro partido de interés para los rojinegros. Aunque todas las especulaciones tendrán interés para los leprosos si se imponen en Florencio Varela ante un rival que ayer jugó y empató por Copa Sudamericana.