El secretario General de UPCN, Andrés Rodríguez, ratificó el paro general de la CGT anunciado para el 9 de mayo y le respondió al Gobierno y a los medios que catalogaron la medida de fuerza como una maniobra de “gremios kirchneristas” y lamentaron que se tomara la decisión después del gesto del Gobierno de Javier Milei de darles una reunión.



Consultado sobre estos puntos por AM750, el sindicalista aclaró de manera tajante: “Se lo dijimos al Gobierno cuando nos reunimos. Le avisamos que posiblemente iba a haber medidas de fuerza. No hay gremios kirchneristas y no kirchneristas. Hay un consejo que decidió por unanimidad”.

Dicho esto, Rodríguez consideró que hay motivos más que suficientes para avanzar con el segundo paro nacional a esta gestión: “Hay despidos a mansalva en el sector público, suspensión de la obra pública, expulsión de la mano de obra. Hay muchos sectores que están padeciendo”.



Además, dijo, no es menor la gran pérdida de poder adquisitivo. “Es una situación difícil, compleja. Y no vemos un horizonte que salga. Porque la baja inflacionaria se está produciendo no por un crecimiento, sino por la recesión. Todo esto nos lleva a un panorama en el que no vemos una salida inmediata”.

Sobre la reunión con el Gobierno, afirmó que fue un encuentro “cordial” donde hablaron de, entre otras cosas, una presunta reforma laboral. “Hay aspectos que pueden ser acordados. Porque estamos de acuerdo con que muchos compatriotas pasen a la formalidad con facilidades”, razonó el titular de UPCN.

“No tenemos inconvenientes en ver las indemnizaciones o analizar los períodos de prueba. No estamos de acuerdo con cómo apreció en el DNU. Esto fue lo que provocó un enfrentamiento. El Gobierno reconoció esto, pero vuelve a sumar cuestiones”.