El impacto de la ruptura del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación todavía no tiene grandes repercusiones inmediatas en la política bonaerense. Eso no sucede porque la discusión provincial se mantenga ajena al debate que cruza a la estructura que llevó a Javier Milei a la Presidencia de la Nación, sino más bien porque los libertarios de la provincia se vienen fragmentando desde hace tiempo atrás.

De hecho, llegaron divididos a la asunción de diciembre. Aún antes, los legisladores que apoyaron la campaña del libertario, ya formaban parte de distintos espacios legislativos.

Más allá de eso, es preciso señalar que Eduardo Falcone uno de los tres representantes del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) que este viernes pegaron el portazo del bloque oficialista luego del desplazamiento de Oscar Zago, es uno de los bonaerenses que se sumaron al Congreso nacional desde la boleta de que llevó a Milei como candidato a Presidente. La otra díscola es la cordobesa María Cecilia Ibañez, también del MID.

Economista y referente del MID en Chivilcoy, Falcone era uno de los referentes de la Cuarta Sección que llegó al armado libertario luego de su paso por Juntos por el Cambio. De hecho, junto a su espacio interno era uno de los que pugnó por oficializar un interbloque que incluya a sectores del PRO, como en algún momento planteó el propio Milei. Siguiendo la postura de Zago, insiste con la necesidad de agrandar el frente coalicional con un interbloque que garantice apoyos al Presidente sin resignar la identidad partidaria.

“Somos miembros fundadores, en 2021 el MID le dio la estructura jurídica para que Javier Milei sea diputado”, recordó en un diálogo con FM Delta en que también remarcó que la continuarán trabajando a la par del Presidente y que, más allá del debate interno, el espacio está concentrado en la aprobación de la nueva versión de la Ley Bases que ingresó esta semana al Congreso de la Nación.



El último movimiento

El último movimiento en las filas filolibertarias en la Legislatura provincial tuvo como protagonista a una vieja conocida en la política bonaerense y nacional: Florencia Arietto.

La ahora senadora bonaerense volvió a cambiar de camiseta y se fue del bloque del PRO para sumarse a La Libertad Avanza 1, el espacio que completan Joaquín De la Torre y Carlos Curestis. “Fue una decisión estratégica y táctica, de común acuerdo, porque la conducción del PRO y de La Libertad Avanza comparten muchos valores, así que se espera continuar trabajando juntos”, señalaban entonces a Buenos Aires/12 desde el bloque amarillo en la Cámara Alta.

El cambio, de hecho, no hizo peligrar los acuerdos en el reparto de las comisiones y tampoco modificó la vicepresidencia segunda que ocupa Daniel Reich, por lo que la salida de Arietto no trastocó tampoco la situación institucional. Sí afectó virtualmente el peso del PRO seguirá que quedó con una banca menos y se quedó con diez representantes en la Cámara Alta.

A partir del nuevo pase de Arietto, los libertarios quedaron un ala netamente combativa desde los discursivos. En el espacio de la ex funcionaria macrista, también se alistan el ex intendente de San Miguel autodenominado "Trump del Conurbano" y el ex despachante de aduana que presiden el bloque y que llegó a la Legislatura en reemplazo de Sebastián Pareja.

Por su parte, seguirá en pie el monobloque de Betina Riva que responde a Carolina Píparo, y también el otro trío conformado Sergio Vargas, Silvana Ventura y Carlos Kikuchi, elegido como vicepresidente quinto del Senado. Es espacio se llama Libertad Avanza, un juego de palabras que cruza todo el mapa legislativo de la provincia.

Los cuatro bloques en Diputados

En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la división libertaria llegó en las sesiones preparatorias de diciembre, cuando los partidarios del Presidente quedaron divididos en cuatro espacios diferenciados que, en peleados entre sí, rompieron filas antes de asumir.

En lo que representó una especie de antesala de una pelea que se profundizó con el transcurrir de la gestión, Píparo, que fue nombrada y descartada de la titularidad de ANSeS en tiempo récord, ordenó armar un espacio propio. El nombre elegido fue el de Buenos Aires Libre, y tiene como única referente a la referente de la Primera Sección Jazmín Carrizo.

El otro unibloque libertario se llama Libre, y es uno de los que se sostiene desde la previa a la llegada de Milei a la Casa Rosada. Lo integra Guillermo Castello, diputado marplatense que decidió mantener su independencia luego de tomar distancia de José Luis Espert, referente por el cual llego al recinto con la boleta de Avanza Libertad.

El argumento de la ruptura fue la llegada del economista al armado de Juntos por el Cambio, sin embargo esa realidad se modificó con el salto de Espert a las filas de Milei. A pesar de todo, Castello continúa en su bloque solitario. Y anda hace pensar que vaya a modificar su postura.

Entre los espacios más amplios se encuentra el liderado por Nahuel Sotelo, uno de los referentes más cercanos al armado nacional que también había llegado a la Legislatura en 2021, de la mano de Espert. Con una de las proyecciones más interesantes para el futuro del armado propio que principalmente proponen Karina Milei, Martín Menem y su primo Eduardo "Lule" Menem, el bloque de Sotelo sostiene el nombre original de la coalición con otros cinco diputados: Agustín Romo, Gastón Abonjo, Alejandro Carrancio, Juan José Esper Zamar y Teodoro Vera Chavez.

A pesar de que ese espacio es el que sostiene la representatividad más “pura” respecto a las posturas presidenciales, el bloque más grande es precisamente el que nuclea a los diferentes representantes que, sellos mediante, le permitieron al armado libertario participar de las elecciones en la provincia. Actualmente se nombran como Unión, Renovación y Fe y tienen como presidente a Gustavo Cuervo.

Con movimientos que lo asemejan a un líbero que apoya al Presidente aunque sostiene sus propias convicciones, Cuervo es uno de los representantes que ingresó por la Cuarta Sección, como así también Blanca Alessi, María LauraFernández y Martín Rozas. Desde la Pimera se sumaron María Jalil Toledo, Viviana Romano y Carlos Luayza Troncozo; desde la Tecrera, Costanza Moragues Santos; y desde la Quinta, Sabrina Sabat.

En una entrevista con Buenos Aires/12 Cuervo dijo en diciembre pasado que como bonaerense compartía los planteos del gobernador Axel Kicillof respecto al reparto de fondos, algo que también plantearon otros aliados a Milei, que sin embargo profundizó los recortes.

"La provincia de Buenos Aires es la que más aporta y la que menos recibe, y eso debe corregirse. Yo voy a acompañar iniciativas en ese sentido porque la justicia de ese reclamo es permanente, independientemente del color político de quién gobierne", aseguraba entonces, en un movimiento que marca a las claras la postura de un bloque mucho más abierto al diálogo que sostiene buen relación con el resto de la oposición y el oficialismo en la Cámara Baja provincial, llegando incluso a votar en conjunto algunas iniciativas legislativas.