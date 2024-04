España, Reino Unido y la Unión Europea lograron este viernes “avances significativos” sobre la relación con Gibraltar tras el Brexit, pero no cerraron el acuerdo político con el que se ha especulado en las últimas horas.



“Las negociaciones se han celebrado en una atmósfera constructiva y se han conseguido avances significativos”, dijeron en una declaración conjunta el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares; el de Reino Unido, David Cameron; el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic.

Todos ellos se comprometieron a seguir negociando en las próximas semanas “para concluir el Acuerdo UE-Reino Unido”, tras acordar este viernes “líneas políticas generales, incluyendo sobre el aeropuerto, bienes y movilidad”.

Los participantes coincidieron que fue "un día productivo", tras unas cuatro horas de negociación. La reunión reafirmó el “compromiso compartido” para culminar un acuerdo “que asegure un futuro de prosperidad para toda la región” y que “traerá confianza, seguridad jurídica y estabilidad a las vidas y la calidad de vida de las personas de toda la región, sin perjuicio de las posiciones jurídicas de cada una de las partes”, han concluido las partes en la declaración conjunta.

Picardo: “faltan semanas"

"Estamos muy, muy, muy, muy cerca" de un acuerdo, dijo Picardo a la prensa. “Por fin hemos alcanzado una actitud muy constructiva que nos impulsa hacia adelante”, ha agregó al término de la reunión. “Faltan semanas para finalizar esta negociación con un texto legal que refleje las líneas políticas generales que hemos acordado hoy,” vaticinó.

Picardo, que fue el primero en comparecer ante los medios, ha destacado igualmente los “avances significativos en una atmósfera muy positiva y constructiva” que han logrado este viernes, pero se ha excusado por no poder dar más detalles “porque la negociación no ha terminado”.

Picardo destacó que “este es un momento muy positivo” y que “los equipos negociadores continuarán ahora con el trabajo que les corresponde”. No obstante, se mostró “encantado” de poder decir que cree “que esta es una oportunidad muy positiva y con visión de futuro para las personas que represento en Gibraltar y para toda la gente en el campo de Gibraltar, para crear una nueva dinámica, una nueva relación”.

Albares: “Hoy no es un día más”

José Manuel Albares, afirmó que “hoy no es un día más” en la negociación sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit. “Hoy no es un día más, no es un día de negociación más. Hoy ha sido un día muy importante, donde se han conseguido avances importantes y en el que todos estamos de acuerdo, una vez más, en las próximas semanas seguir trabajando para concluir el acuerdo," declaró Albares a los medios tras la reunión.

Albares dijo creer que quedan “todavía algunas semanas de trabajo” para finalizar el pacto, pero insistió en que este viernes se logró un preacuerdo en términos generales. “Hemos alcanzado ya acuerdos sobre líneas políticas generales en el aeropuerto, en bienes y en movilidad. Hemos acordado no entrar en detalles ni dar más detalles sobre cuáles son esas líneas políticas acordadas”, afirmó el jefe de la diplomacia española.

Andalucía

Mientras tanto en Andalucía region española lindante con el peñon, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, manifestó la "sorpresa" del Gobierno de Andalucía "por no estar siendo informado en ningún caso, de ninguna manera, por parte del Gobierno de España", sobre las negociaciones para un posible acuerdo con Gibraltar, "algo que no ha ocurrido nunca". Añadido que lo que tienen claro es que "no puede ser cualquier acuerdo, tiene que ser un buen acuerdo".



A finales de 2020, Madrid y Londres alcanzaron un acuerdo marco de última hora sobre Gibraltar, cuya principal consecuencia es mantener la libre circulación de bienes y personas a través de la frontera entre España y el "Peñón", a pesar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero las conversaciones sobre la firma de un acuerdo definitivo aún no han concluido.

En 2022, el Gobierno español y la Comisión Europea propusieron al Reino Unido la creación de una "zona de prosperidad compartida" con Gibraltar, donde miles de españoles trabajan cada día.

Espacio Schengen

La creación de dicha zona exigiría que España asumiera el control de las fronteras exteriores de Gibraltar en nombre del espacio Schengen. También implicaría la supresión de la frontera terrestre entre el enclave y España para garantizar la "plena fluidez" de la circulación de personas y mercancías.

Las normas del espacio Schengen garantizan la libre circulación de personas y mercancías entre los países que lo componen. Gibraltar, que no es un Estado soberano, no puede formar parte del espacio Schengen y, por tanto, no puede controlar sus fronteras exteriores.

España cedió Gibraltar a la Corona británica en 1713 como parte del Tratado de Utrecht, pero nunca ha dejado de reclamar su soberanía sobre él, lo que da lugar a tensiones periódicas entre Madrid y Londres.