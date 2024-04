El 21 de abril hay elecciones en el País Vasco (Euskal Herria), y en la Argentina hay unas 6000 personas habilitadas para votar, aunque la inmigración vasca es mucho mayor. De hecho, la periodista y parlamentaria vasca por Bizkaia, Jasone Agirre Garitaonandia, sorprende al enumerar los apellidos vascos que encontró en Argentina, desde Ezeiza hasta Olavarria, pasando por Zárate. Como representante del País ante la diáspora, ha llegado a la Argentina en otras oportunidades, y esta vez lo hizo acompañada por Olaia Matxain Galfarsoro, candidata a parlamentaria por Gipuzkoa. Forman parte de la coalición Euskal Herria Bildu, aunque su compromiso es hacer campaña por las elecciones, y no por su coalición, en el Río de la Plata.

"Las encuestas nos auguran buenos resultados, la semana pasada daban un empate técnico y esta semana dicen que podemos vencer al Partido Nacionalista Vasco. Sería la primera vez que pasa eso en 40 años, que estemos disputando ya de hecho la hegemonía y pudiera ser que ganar estas elecciones, eso no quiere decir que vayamos a gobernar. Eso es otra cosa", dice Jasone, en relación a los acuerdos parlamentarios que pueden unir al Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista -que ya son aliados- con el Partido Popular, al perder la mayoría absoluta que detentaban.

"Somos un pueblo que tiene su propia cultura, que tiene su propio idioma y bueno, eso marca no toda una identidad del pueblo vasco pero no solo queremos la independencia por ese sentir de la comunidad vasca, sino que también queremos vivir mejor y vemos que dentro del Estado español no hay mucha posibilidad para ello", plantea Olaia.

Jasone aporta que, tras las elecciones, "va a haber un mandato de los electores". La mayoría soberanista puede alcanzar a 60 de 75 parlamentarios. "Lo que pedimos es que se abra inmediatamente una consulta habilitante en el País Vasco sobre qué tipo de relación queremos con el Estado español, y a partir de allí vamos a Madrid a negociar", apunta.

La parlamentaria cree que están dadas las condiciones: "Pedro Sánchez se comprometió públicamente con Euskal Herria Bildu a abrir el debate nacional y Pedro Sánchez también está hablando de estado Plurinacional. Sabemos que responde a una necesidad puntual de seguir en gobierno, pero sí que es verdad que en otras cuestiones también Pedro Sánchez por esa necesidad ha roto con muchos tabús y cosas que parecían impensable han sucedido y se están dando ahora ciertos avances que en 40 años no se habían dado".

No esperan un conflicto, sino la posibilidad de un proceso pacífico. "Tiene que ser negociado y por consenso, ya sabemos que de un día para otro no se puede, o sea, tenemos los pies en la tierra. El fin último es la independencia, pero sabemos que el camino tiene que ser gradual", apunta Jasone.

La llegada a Argentina tiene que ver con la importante presencia de vascos en la diáspora. "Se dice que el 10% de los argentinos tienen origen vasco, en la toponimia, podemos ver muchos nombres vascos. Bueno, se ve que los vascos hemos tenido un peso importante en el país y también hay una un número importante de gente en Argentina que puede votar, la diáspora vasca en Argentina y en Uruguay también es bastante importante", cuenta Olaia.

Para tener derecho a votar, hay que estar censado. En ese caso, la ciudadanía vasca recibió un certificado en su casa, con los votos, que también pueden descargarse por Internet. Las opciones para votar son por correo, hasta el próximo día martes 16. También se puede votar en forma presencial, en los consulados de cada ciudad y en la embajada española en Buenos Aires, desde hoy hasta el jueves 18 de abril.