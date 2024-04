La vicepresidenta Victoria Villarruel se metió en la discusión por el comentario del senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni, quien comparó el triunfo electoral de Javier Milei con un abuso sexual. Luego de que la diputada Cecilia Moreau le haya hecho un reclamo por el tema a la titular de la Cámara alta, Villarruel le bajó el tono a la polémica.

“Vicepresidenta, ¿en serio va a dejar pasar esto como si nada? Un poco de empatía”, lanzó Moreau en un tuit. “Diputada Moreau, ¿en serio quiere que me ponga a comentar esta gansada? No les pedí solidaridad a ustedes cuando sus militantes me decían guarangadas e insultos sexuales de todo tipo, ¿y me voy a poner a comentar el cuento de la Bella Durmiente? Sean serios que nos dejaron el país destruido. Gracias”, le contestó.