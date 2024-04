Este sábado 13 de abril es un día especial para demostrar cariño y afecto a los más queridos porque se celebra el Día Internacional del Beso.

La fecha se estableció a partir del 2013, cuando se llevó a cabo en Tailandia un concurso bastante particular, en el que una pareja consiguió el récord mundial del beso más largo del mundo: 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. La marca anterior, de 2011, también era de Ekkachai y Lksana Tiranarat.

Los enamorados, que se destacaron entre las 9 parejas participantes, comenzaron a besarse el 12 de febrero de 2013 y finalizaron el 14, justamente cuando se celebra el Día de San Valentín.

Los participantes no podían despegar nunca sus labios —ni para ir al baño—, debían permanecer despiertos y de pie, y no podían apoyarse en nada ni en nadie más que en entre ellos mismos, además de no poder ingerir ni alimentos ni bebidas.

Este sacrificio tuvo su recompensa, no solo por el reconocimiento de haber roto un récord Guinnes, sino que se hicieron acreedores de $USD 3.300, dos anillos de diamante y un título mundial.