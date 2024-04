Sorpresa y revuelo causó este domingo en Catamarca la presentación de una réplica de una imagen de la Virgen del Valle realizada para el presidente Javier Milei. El obispo Luis Urbanc, artífice de la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel la semana pasada a la provincia, bendijo en la misa matutina la réplica que en su manto tiene bordado a Milei y el papa Francisco I abrazándose.

La presentación que se hizo el día de la procesión de la Virgen, ceremonia que se hace en abril y diciembre de cada año, provocó el repudio de gran parte del arco político.

"Entre indignación y profunda tristeza...Sr. obispo no mezcle política con la Virgen de todos los Catamarqueños", posteó en sus redes la presidenta del PJ local y senadora nacional Lucía Corpacci, con una imagen que muestra la réplica con el bordado.



En tanto la diputada provincial Adriana Díaz, fue más explícita con su crítica: "Lo más sano para un sistema democrático es la separación de los intereses de Iglesia y Estado. Se supone que la fe mariana trasciende posicionamientos partidarios/políticos. Que el obispo Urbanc bendiga un manto confeccionado especialmente para Milei, en plena celebración oficial religiosa en la catedral, mínimo está fuera de lugar. Aunque...¿quizá el gran interés del obispado en su conjunto por “halagar” al presidente – el mismo que se cansó de basurearle a su jefe el Papa – habría que buscarlo en el provecho de que no se toque el financiamiento que el Estado brinda a la institución iglesia católica?", señaló.

Además agregó datos sobre los beneficios impositivos que el Estado otorga a la Iglesia: "Actualmente se estima que reciben el beneficio económico por parte del Estado argentino 153 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas, por un total de 202.072.246 pesos estipulados en el Presupuesto 2023. Pero ese no es el gran financiamiento que recibe la Iglesia, sino los impuestos que no se le cobran, los terrenos que se le ceden y los subsidios (monetarios, de agua, luz, etc) a sus parroquias y colegios religiosos", comentó Díaz.

Lo propio hizo la expresidente de la Cámara de Diputados Cecilia Guerrero: "Parece un chiste, pero dolorosamente no lo es! Sólo en el mundo "Urbanc", estas cosas pueden suceder: el manto de la Virgen bordado con la imagen del autor de la frase "es el representante del maligno en la tierra", con la que descalificara al Papa Francisco, Jefe de la misma Iglesia de la que el Obispo es dignatario. Nunca nadie se animó a tanto!", disparó Guerrero.



Según explicaron desde el obispado de Catamarca "En el vestido se bordó el encuentro del señor Presidente Javier Milei con el Papa Francisco, para recordarle que nuestro Santo Pastor está orando por él, un hermano y compatriota, para llevar nuestra Nación a la dignidad que merece".



También informaron que el diseño e idea fue de tres sacerdotes: Padre Juan Sebastián Vallejo Agostini, de Buenos Aires; Padre Oscar Bourlot, de Gualeguaychu; y Padre Mario Gustavo Molas, de Catamarca. La Imagen réplica fue donada por el Comisario Santiago Limón.



La réplica fue entregada al Secretario de Culto de la Nación presente en la misa.