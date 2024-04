El primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró este miércoles "el derecho" de Israel "a protegerse", en respuesta a los llamamientos internacionales para que se abstenga de ordenar represalias masivas por el reciente bombardeo iraní. Israel manifestó varias veces su determinación de responder al ataque del sábado, pese a que la casi totalidad de los 350 drones y misiles lanzados por la República Islámica fueron interceptados, con ayuda de Estados Unidos y otros países. Mientras tanto el Ejército israelí continúa sin tregua su ofensiva contra la castigada Franja de Gaza, donde en las últimas 24 horas dice haber atacado con cazas más de 40 objetivos relacionados con milicianos, como puestos de observación e infraestructura militar.



"No les permitiremos avanzar"

Teherán llevó a cabo el ataque del sábado en represalia por el bombardeo de su consulado en Damasco, atribuido a Israel, en el que murieron siete miembros de los Guardianes de la Revolución. Luego del ataque iraní se multiplicaron las amenazas cruzadas, en un contexto regional tenso desde el inicio en octubre de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, apoyado por Irán.

Los ministros de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, y de Alemania, Annalena Baerbock, aprovecharon este miércoles su visita a Israel para pedir mesura. "Esperamos que Israel reaccione de manera que contribuya lo menos posible a una escalada y de una forma al mismo tiempo inteligente y dura", declaró Cameron. "Ahora todo el mundo debe actuar de forma reflexiva y responsable; no hablo de ceder, hablo de moderación inteligente", dijo por su parte la ministra alemana.

Durante sus conversaciones con los dos ministros europeos, Benjamin Netanyahu sostuvo que Israel "se reserva el derecho a protegerse". "Agradezco a nuestros amigos su apoyo en la defensa de Israel y todos sus consejos. Pero quiero ser claro: tomaremos nuestras decisiones nosotros mismos", aseguró el primer ministro israelí.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, fue más directo al advertir sobre los iraníes: "Sus huellas ensangrentadas están por todas partes, pero no les permitiremos avanzar". Gallant realizó esas declaraciones durante una visita al asentamiento ilegal de la Cisjordania ocupada donde el sábado el Ejército encontró sin vida el cuerpo del niño judío Binyamin Achimair.

La búsqueda del menor ha desencadenado enfrentamientos entre colonos armados, amparados por soldados israelíes, que el martes dejaron un palestino de 25 años muerto por herida de bala y al menos 25 heridos en la aldea de Al Mughayir, al nordeste de Ramala y muy cerca del asentamiento.

Por su parte Irán exhibió misiles y drones en un desfile con motivo del día de sus Fuerzas Armadas. "Si el régimen sionista cometiera la más mínima agresión contra nuestro territorio, la respuesta sería feroz y severa", declaró el presidente iraní, Ebrahim Raisi, dirigiéndose a la jerarquía militar en una base cerca de Teherán.

Ante una posible respuesta de Israel, Raisi aseguró que para "Estados Unidos la opción militar no está sobre la mesa", lo que se debe a la "autoridad de nuestras Fuerzas Armadas". El mandatario iraní subrayó que el ataque del sábado contra territorio israelí fue "limitado" y que la operación podría haber sido más amplia. "'Promesa Verdadera' fue una acción limitada y no integral. Si fuese una acción a gran escala, habrían visto que no quedaría nada del régimen sionista (Israel)", advirtió Raisi.

La Casa Blanca anunció que "en los próximos días" impondrá nuevas sanciones a Irán y la Unión Europea se plantea ampliar las suyas. Cameron manifestó ante las señales de televisión británicas su deseo de que los países del G7 de las principales potencias occidentales impongan "sanciones coordinadas" contra la República Islámica.

Tregua estancada

Las negociaciones para lograr una nueva tregua en Gaza, que permita liberar a los rehenes israelíes en manos de Hamas a cambio de palestinos encarcelados en Israel, están "estancadas" según Qatar, que ejerce un papel mediador junto con Estados Unidos y Egipto. "Estamos en una etapa delicada, con un cierto estancamiento, y estamos esforzándonos lo máximo" para superarlo, informó el primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

Los combates de las últimas 24 horas dejaron 56 muertos en Gaza y ya son 33.899 los fallecidos en la Franja desde el inicio de la ofensiva israelí, según el ministerio de Salud de ese territorio palestino. En un comunicado difundido este miércoles, el Ejército informó de que continúan sus actividades en el centro de Gaza "para eliminar a los terroristas y destruir su infraestructura",sin dar más detalles, tras cinco días de ataques y muertes también de población civil en el norte del campamento de Nuseirat, según fuentes médicas.

El Ejército israelí aseguró este miércoles haber detenido a milicianos en una "operación selectiva" en una "zona civil" en el área de Beit Hanoun, en el norte de la Franja de Gaza, donde el gobierno gazatí y Hamas ya habían denunciado la evacuación forzosa de dos escuelas con personas desplazadas. Según un comunicado castrense, las fuerzas allanaron "dos instalaciones utilizadas como escuelas" en las que combatientes de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina se refugiaban detrás de "civiles como escudos humanos".

Por su parte Hamas aseguró el martes que las tropas expulsaron a cientos de palestinos desplazados del norte, algunos de ellos en uno de estos colegios donde fueron "desnudados" e interrogados, como parte de una operación militar israelí con excavadoras y tanques. "El ejército de ocupación estableció un centro de interrogatorios detrás de la escuela (Mahdiya Al Shawa) que alberga a cientos de personas desplazadas y exigió a todos que salieran a punta de pistola", denunció la organización islamista.

Israel mantiene una guerra en la Franja de Gaza desde hace más de seis meses, y según Netanyahu, no terminará hasta que Hamás deje de constituir una "amenaza" para Israel y los 129 secuestrados vuelvan a casa, algo que muchos ven como objetivos enfrentados. El primer ministro mantiene además su proyecto de ofensiva terrestre en Rafah, en el sur de la Franja, convertida en refugio para más de un millón de palestinos que huyeron de la devastación en otras partes del territorio.

La ONU teme una hambruna generalizada, y lanzó este miércoles un llamado a donaciones por 2.800 millones de dólares para ayudar a los palestinos de Gaza y de Cisjordania. Netanyahu rechazó "las acusaciones de las organizaciones internacionales sobre una hambruna en Gaza" y aseguró que Israel estaba haciendo "todo lo posible en el tema humanitario".

Sube la tensión en norte de Israel

Mientras Israel estudia como responder a Teherán, el intercambio de fuego con la milicia chiita Hezbolá en el norte del país sigue sin cesar desde hace ya más de seis meses. Este miércoles al menos 18 personas resultaron heridas, 14 de ellas soldados israelíes, en un ataque reinvidicado por el grupo libanés contra un centro comunitario, situado en una aldea israelí fronteriza con el Líbano, según informó este miércoles el Ejército israelí en un comunicado.

"En las últimas horas, se identificaron varios lanzamientos de misiles antitanque y vehículos aéreos no tripulados y, como resultado del ataque, seis soldados resultaron gravemente heridos, dos moderadamente heridos y otros seis levemente heridos", detalla la nota castrense. El grupo libanés, por su parte, aseguró que sus bombardeos fueron contra un centro militar de reconocimiento.

Según la nota, la acción fue una respuesta a dos bombardeos israelíes que el martes mataron a tres miembros del grupo en el sur de Líbano, entre los que el Ejército israelí contabilizó a un comandante de brigada y a otro cargo de una brigada de proyectiles regional. La frontera entre Israel y Líbano vive su mayor pico de tensión desde 2006, con un intenso intercambio de fuego durante seis meses que se ha cobrado la vida de al menos 382 personas, la mayoría en el lado libanés y en las filas de Hezbollah.