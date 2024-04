A solo un día del tratamiento en la Cámara de Diputados, el Senado de Salta le dio sanción definitiva ayer al proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un endeudamiento con el agente financiero de la provincia, el Banco Macro, por hasta 40 mil millones de pesos.

Para avanzar con la aprobación el Senado debió constituirse en comisión, dado que no hubo tiempo de que se emitieran dictámenes ya que la iniciativa fue tratada anteayer en Diputados y estaba prácticamente recién ingresado a la Cámara alta. Para posibilitar este tratamiento exprés, el mismo día en que sesionaba la Cámara baja, los ministros de Economía, Roberto Dib Ashur, y de Infraestructura, Sergio Camacho, se reunieron con senadores.

Ayer el senador oranense Juan Cruz Curá fue el encargado de presentar el proyecto del Ejecutivo. “La necesidad surge de las amortizaciones de deuda que tiene el fondo del bicentenario”, con un vencimiento el 1 de junio, recordó.

Tras recordar que cuando Gustavo Sáenz asumió en la gobernación en 2019 la deuda de la provincia era de 640 millones de dólares y fue reducida a 463 millones de dólares en los cuatro años de la primera gestión del mandatario, el senador resaltó las quitas del gobierno nacional. "Las políticas nacionales han llevado a nuestra provincia a la quita de subsidios”, encima se suma la alta inflación, con un porcentaje interanual calculado en 276%, y la quita de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.

Curá deseó que Provincia y Nación lleguen a un acuerdo sobre las quitas que realizó el gobierno de Javier Milei, pero añadió que mientras tanto, en la provincia “no podemos quedar con los brazos cruzados, tenemos que seguir trabajando”.



En cuanto a la operatoria del crédito que la Provincia prevé contraer, el senador reseñó que es a 24 meses, con los primeros seis meses de gracia “y con una tasa que es de las más convenientes que están en el mercado”. El Senado precisó que la amortización será en 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Los intereses se devengarán a la tasa de interés Badlar publicada por el Banco Central más un margen fijo de hasta el 7%.

El senador Walter Wayar, de Cachi y del bloque Todos y que se definió como opositor al gobierno de Sáenz, también defendió el proyecto, por entender que frente a las quitas del gobierno nacional la provincia necesita de estos fondos para afrontar sus compromisos. En este sentido cuestionó a los diputados de la oposición que no acompañaron el pedido de crédito afirmando que faltaba información sobre el destino que se le daría a esos fondos. Wayar afirmó que está claro que serán destinados a la reprogramación de la deuda.

Sobre el hecho de que el crédito se tome con el Banco Macro de manera directa, dijo que los ministros les informaron que es la única entidad financiera que presta ”en este contexto y con la celeridad que se necesita”.

Hay que recaudar más

También habló el senador Leopoldo Salva, representante de Los Andes. Si bien dio su apoyo a la iniciativa del gobierno, dijo que la provincia debe buscar la forma de aumentar su recaudación, y apuntó a la minería.

Sostuvo que se debe analizar la forma en que la actividad minera "nos deje más recursos para la provincia, para los salteños”. Salva ya presentó un proyecto en tal sentido, todavía en estudio. El legislador señaló como uno de los aspectos a modificar que hoy las regalías mineras se cobran con una declaración jurada en boca de mina. "Eso también genera muchas dudas”, afirmó antes de recordar que ya ha pasado, "en otras provincias", que no se declaraba la cantidad de minerales extraídos.

“Por eso creo que es importante poner reglas claras”, sostuvo. Recordó en tal sentido que el proyecto presentado plantea que las regalías se cobren sobre la facturación, no sobre la declaración en pozo de mina. "Creo que eso lo tenemos que seguir estudiando, porque si no la sensación del vecino, la sensación en la Puna, es que se invierte un montón en la actividad pero no tenemos nada todavía”, afirmó, aunque aclaró que no se trata de un cambio en las reglas de juego, sino a que hacen falta recursos para la infraestructura.

“Hagamos que la actividad minera deje recursos” y que eso sea palpable para que pueda ser disfrutado por todos los salteños, insistió. “Hoy vislumbramos una gran cantidad de inversiones, una gran cantidad de recursos y de riqueza que vamos a sacar y no vamos a disfrutarlo porque se llevan las empresas privadas, se llevan las empresas de afuera, la Nación se lleva gran parte quizás de los recursos y el habitante que vive, que está en la zona, que sufre todas las consecuencias de infraestructura y de falta de educación, en la salud” no ve los beneficios de la actividad, cuestionó.

El proyecto aprobado fue enviado al gobierno provincial, para que promulgue la ley y avance con la toma del crédito.