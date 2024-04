Luego de los hechos de agresión que llevaron a que la comunidad del puesto Peñas Negras, en Catamarca, anunciara un corte por tiempo indeterminado en la ruta provincial 43 en rechazo a la exploración minera en la zona, los comuneros informaron el último miércoles que el corte sería suspendido.



Tomaron esa decisión luego de la visita del Ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Gonzalo Mascheroni, quien asumió algunos compromisos en nombre del Gobierno de la provincia, entre ellos “el retiro de la empresa Elevado Gold del territorio de la Comunidad de Peñas Negras”, según el acta firmada al cabo de la reunión.

Algunos medios locales informaron que el cacique de la comunidad, Sebastián Gutiérrez, se reuniría hoy con el Gobernador Raúl Jalil en la capital de la provincia, sin embargo, la información fue desmentida por la Unión de los Pueblos Diaguitas de Catamarca y por el propio cacique: “Estamos esperanzados porque se ha abierto una puerta de diálogo con el señor Gobernador, pero no es cierto que la reunión vaya ser el día de mañana (por hoy), por cuanto los tiempos no nos dan, ya que no vamos a poder estar todas las autoridades que queremos estar en esa reunión”.

Además, explicó que “antes de la reunión con el Gobernador, nosotros tenemos que pasar por una institución sagrada que es nuestra Asamblea, en donde vamos a estar también con los hermanos de Jasimaná (Salta), para ponernos de acuerdo y ver también como coordinar ese encuentro que tanto esperamos con el señor gobernador Raúl Jalil. Ése encuentro queremos hacerlo en Peñas Negras, para que el Gobernador pueda acercarse para ver a nuestras familias y cuantos habitamos acá. Que pueda ver con sus propios ojos que existe una comunidad y cuantas somos las familias”, le dijo a Página 12. “Vemos como muy positivo esta puerta que se abre de diálogo. Pero no será mañana (por hoy)”, aseguró.

En la última Asamblea, las Comunidades diaguitas de Catamarca y Salta conformaron un frente para evitar el avance minero en la zona, se trata de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca y Salta. El nuevo frente espera que la nueva Asamblea pueda contar con la presencia del Gobernador Jalil “esperamos que el Gobernador de la provincia venga a Peñas Negras y conozca el lugar, ya que nunca lo hizo”, expresaron voceros de la nación diaguita.

Últimos hechos

La comunidad levantó el corte por tiempo indeterminado que habían establecido el martes por la noche, luego de un nuevo intento de avance en el territorio por parte de la Policía de la provincia, quien junto a técnicos de la minera Elevado Gold trataron una vez más de ascender al cerro Alto de Salle, donde se encuentra el pedimento minero Alto El Mulato, lugar en el que se realizarían las tareas de prospección.

Sin embargo, aseguran que si el Gobierno no cumple con el compromiso de frenar la exploración, volverán a realizarlo. Cargaron además contra Elevado Gold: “Volveremos si esta empresa sigue hostigando a nuestra comunidad. No los queremos nunca más aquí en nuestro territorio: fuera mineras”, manifestaron a Catamarca/12.

“No hay permiso”

A pesar de los hechos en los que un poblador de 80 años resultó herido por la Policía, y por los cuales la comunidad ya realizó denuncias penales, ayer el gobernador de Catamarca aseguró que “nosotros como gobernadores no estamos en condiciones de decir ‘no voy a hacer minería’, o ‘no voy a hacer turismo’. No podemos dejar a ningún sector de la economía fuera de la matriz productiva de los catamarqueños”.

En Peñas Negras la población quiere sostener su modo de vida.

La comunidad defiende su economía regional y modo de vida: “Nosotros acá en la comunidad tenemos la llama, la oveja, la cabra, la vicuña. Acá es donde se hacen las mejores prendas de vicuña y vendemos nuestros propios tejidos, como ser medias, guantes y ponchos. También nos dedicamos a la venta de carne”, explican.

“No hay permiso”, les dijo Félix Escalante, miembro del Consejo de Ancianos de su comunidad a la Policía que intentaba avanzar en la zona con el permiso de la fiscal de Belén Marina Villagra. La Policía agredió de manera feroz a Félix, que tuvo que ser atendido en la capital provincial, ya que la zona no cuenta con servicio sanitario.

Lana acopiada para la confección de prendas.

Por los hechos, legisladores pidieron la interpelación de la Ministra de seguridad de Catamarca, Fabiola Segura, quien habría estado al tanto de la posibilidad de que en la zona se cometan hechos que alteren la paz social debido al avance de las fuerzas, sin tomar medidas al respecto.