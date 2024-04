El diputado provincial Miguel Rabbia (PJ) volvió a poner en agenda el tema de las balas policiales encontradas en dos de los crímenes que conmocionaron a Rosario en los primeros días de marzo. Luego de la extensa audiencia que tuvo lugar esta semana por los cuatro asesinatos a trabajadores cometidos, Rabbia advirtió que durante esa instancia, más allá de poner el foco en los acusados, "no se hizo mención alguna a que, en dos de esos homicidios, las balas utilizadas pertenecían a la policía". En diálogo con Si 98.9, señaló: “Fue una audiencia imputativa extensa que determinó quienes eran los asesinos con nombre y apellido, pero no se hizo referencia al tema de las municiones. No se indagó, esto va a llevar a que hagamos un pedido de informes para conocer el estado de investigación de las municiones encontradas en los crímenes”.