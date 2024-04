La interna desatada hacia el interior del bloque de diputados de La Libertad Avanza por la designación en la comisión de Juicio Político de la diputada Marcela Pagano está aun tris de convertirse en un sainete. Y es que trascendieron una serie de chats del grupo de Whatsapp del bloque libertario donde la diputada Lilia Lemoine se muestra dispuesta a la "violencia física" y, para sorpresa de todos, al "engualichamiento". Mientras, la diputada Pagano continúa internada tras sufrir un pico de estrés por esta disputa interna en el bloque.

Las conversaciones entre los diputados libertarios fueron publicadas en el portal Infobae. Según la publicación, Lemoine compartió una nota de un medio salteño donde se dice que Fátima Flórez va a la iglesia porque "cree que le hicieron un trabajo" y sindican a Lemoine como la autora. "Cuidado, si me hacen enojar los engualicho", ironizó Lemoine en tono de broma, tras lo cual su compañera de bancada Juliana Santillán le pidió, siguiéndole la corriente, que hiciera que dejara de llover en Mar del Plata, ciudad de la que es oriunda. Lemoine recogió el guante y escribió: "Ya voy, pero... lo mío es más la violencia física. Una compañera lo puede atestiguar". No identificó a la compañera, pero todos pensaron que se trataba de Pagano ya que Lemoine no oculta las diferencias que mantiene con ella. Días antes, Pagano denunció que recibió "amenazas telefónicas" y "persecución".