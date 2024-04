Por tercera vez en menos de cinco meses, delincuentes entraron a una escuela del barrio porteño de Núñez y se robaron las computadoras, por lo que las familias de la comunidad educativa realizarán el próximo lunes una manifestación para exigir mayor seguridad.

Se trata de la Escuela Nº 12 Profesor Rodolfo Senet, ubicada en avenida Cramer al 3200, en la que este viernes durante la madrugada robaron las últimas 19 notebooks que le quedaban, dos proyectores, y dos parlantes.

"En el día de hoy, viernes 19 de abril, nuestra querida escuela N° 12 D.E. 10 "Prof. Rodolfo Senet", sufrió un nuevo acto delictivo, siendo este el tercer robo en menos de 6 meses. Este hecho lamentable no es un suceso aislado, sino que se suma a una serie de robos que están afectando a numerosas escuelas en nuestra ciudad", manifestaron madres y padre integrantes de la cooperadora escolar.

Y agregaron: "Nos duele profundamente tener que explicar una vez más a nuestros niños y niñas que su escuela ha sido objeto de un robo. Nos duele tener que suspender clases debido a la falta de seguridad en nuestras instalaciones. Estos incidentes, junto con la falta de inversión en educación y la ausencia de personal de seguridad, nos llevan a pensar que estamos frente a un plan de destrucción y vaciamiento de la educación pública".

El primer robo ocurrió en diciembre pasado, el segundo en febrero y el tercero este viernes.

En el comunicado, las familias exigen vigilancia en las puertas y rejas de la escuela de 19 a 7, sábados, domingos y feriados 24hs; luces y poda sobre la reja de la calle Manuela Pedraza; subir las rejas en la zona más expuesta, lindera al polideportivo aledaño a la escuela; alarmas en el espacio seguro que registren imágenes en caso de que se detecte movimiento; mejorar las medidas de seguridad de los carritos digitales y los espacios seguros; y la reposición de la puerta del aula de educación digital, con método anti vandálico; reposición de todo el material robado de manera urgente.

"Es importante resaltar que nuestra escuela es una institución orientada en nuevas tecnologías. Sin acceso a computadoras y tecnología, nuestros niños y niñas no pueden estudiar adecuadamente ni acceder al contenido curricular de manera efectiva. Por lo tanto, la protección de nuestros recursos tecnológicos es crucial para garantizar la continuidad de la educación de nuestros estudiantes. La educación de nuestros niños y niñas no puede esperar. No solo está en juego su educación, sino también su futuro. Es hora de que las autoridades del GCBA tomen medidas concretas para proteger nuestras escuelas y asegurar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje", indicaron en el comunicado.