El jueves 25 de abril desde las 19 se llevará a cabo la Feria Analógica Vol. 1 en la disquería Paraphernalia, Rioja 1070 (en la foto). Participarán los sellos Jit Jot Records y Naranjo Analógico; habrá un set con modularsynth, Luigi Tamagnini, unexcoder y un set electroácustico con Noise, Auralxia. Se presentarán los trabajos de Fanzine Diwu (do ot With Us), micro editorial Inmanencia, taller Bebop y serigrafías de Pablo Estibiarria. La entrada es libre y gratuita pero se sugiere dejar una contribución para los músicos que tocarán esa noche.