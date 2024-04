Luego de los múltiples ataques en contra de varios frigoríficos y la sede del Sindicato de la Carne que se denunciaron a comienzos de abril, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer de 30 años por presuntamente haber participado de los ilícitos. De la misma manera, indicaron que la aprehendida se trataría de la pareja de Cristian Nicolás "Pupito" Avalle, el jefe de una banda narco vinculada a Los Monos, que se encuentra detenido en el penal federal de Ezeiza.



La detención ocurrió durante una serie de allanamientos que fueron realizados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. La sospechosa fue hallada en una vivienda ubicada en la calle Anchorena al 300 cuando los agentes irrumpieron en ésta. La acusada fue identificada como Abril E. y está a la espera de ser indagada por el fiscal Franco Carbone, quien la informaría de su situación procesal y formularía la imputación que le correspondería en la causa.

La ronda de procedimientos también tuvo como blancos otros 13 domicilios situados en los barrios Parque del Mercado, Saladillo y Tablada, todos pertenecientes a la zona sur del distrito. En el resto de los puntos señalados por el investigador, no hubo más personas aprehendidas aunque los oficiales secuestraron unos 15 teléfonos celulares.

La zona fue marcada como un área de interés para la causa luego de que un hombre fuera detenido con una bomba molotov y tres amenazas escritas bajo su poder el martes pasado. El acusado de presuntamente haber formado parte de los ataques se encontraba con un cómplice a bordo de una motocicleta marca Guerrero GR 300, con quien intentaron escapar al toparse con varios agentes policiales que circulaban por Villa Gobernador Gálvez.



El último ataque se produjo el domingo pasado en el frigorífico de Coto en zona sur, ubicado en Lamadrid al 300 bis. Asimismo, anteriormente atentaron contra la sede del sindicato de la Carne, a principios de mes. También fueron atacados los frigoríficos de Paladini y Swift en la misma ciudad.

Los investigadores creen que se trata de una interna gremial y a pesar del vínculo con grupos narcos, no sería la primera vez que una disputa sindical haya alcanzado estos niveles de violencia. Sin embargo, el secretario general del Sindicato de la Carne, José Fantini, negó esta posibilidad en diversas oportunidades. "Estamos muy preocupados, porque no hay interna sindical. Tuvimos elecciones en el 2023 y no hubo problemas. Siempre fuimos un sindicato de puertas abiertas y los que quisieron presentarse a elecciones pudieron hacerlo sin inconvenientes", aseguró tras el último ataque, ocurrido a comienzos de este mes.

Sin embargo, el vínculo narco ya era una pista que la Justicia venía investigando. En febrero del año pasado, un edificio del Sindicato de la Carne había sido atacado a tiros por sicarios que dejaron una nota dirigida a los reclusos Leandro “Gordo” Vilches y Héctor Rodolfo “Eri” Masini, ambos condenados por narcotráfico y vinculados a Los Monos. Minutos antes, habían disparado contra el frente de la Policía de Investigaciones, donde también se halló un cartel para los mismos presos.

Tiempo después, pudo establecerse que esas dos balaceras fueron en el marco de un conflicto interno de Los Monos. Una facción que estaba presa en el penal de Ezeiza, integrada por Leandro “Pollo” Vinardi, Carlos Damián “Toro” Escobar y Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, buscaba de este modo mandarle mensajes mafiosos a los reclusos Vilches, Masini y Pablo Nicolás Camino, que por entonces estaban alojados en el penal de Rawson.

Según la causa, los fiscales pudieron determinar que los dos bandos estaban enfrentados por una deuda por un cargamento de cocaína cercano a los 100 mil dólares.