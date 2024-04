La secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta, la abogada Carina Iradi, consideró preocupantes expresiones como las del legislador nacional de la Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch, quien se manifestó en contra de la educación obligatoria y a favor del trabajo infantil. "Significan invisibilizar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, no son cosas en función de los padres y de las necesidades económicas que puedan tener", sostuvo Iradi.

Benegas Lynch afirmó: "No creo en la obligatoriedad de la educación"; "la libertad es también si no querés mandar a tu hijo a la escuela para que te ayude en el taller”. "Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad", opinó. “Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor", añadió.

En Argentina, mediante la ley 26.061 rige el Sistema de Protección y Promoción Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta legislación se adecúa a la Convención de los Derechos del Niño y ha significado un cambio de paradigma, ya que transformó el modelo tutelar o de patronato "de menores", que consideraba a este sector de la población como objetos de tutela desde miradas adulto- céntricas.

El marco regulatorio vigente reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, cuyo acceso se debe garantizar respetando la progresividad y autonomía.

Iradi aseguró que las infancias son sujetos de derechos y "como sociedad adulta debemos procurar que esos derechos sean efectivos, entre ellos el derecho a la educación". "No podemos nosotros invisibilizar esto, so pretexto de considerar que la educación es un lujo porque no lo es. La educación en Argentina está prevista a nivel constitucional como de acceso irrestricto, pública y gratuita y donde todos los actores interinstitucionales, Estado y organizaciones de la sociedad civil y sobre todo a nivel familia, deben garantizar los derechos de los chicos y las chicas", reflexionó Iradi.

De esta manera, "que un legislador haga estas manifestaciones es preocupante y terminan siendo hasta vulneratorios sus dichos y en realidad parte de un principio regresivo y va en contra de la Convención de los Derechos del Niño", agregó la funcionaria.

La licenciada en Ciencias de la Educación y en Ciencias de la Comunicación Sol Villena, que se especializa en temáticas relacionadas con educación y derechos de las infancias, también consideró que las expresiones de Benegas Lynch son una "vergüenza" y "un desacierto o un desconocimiento de la realidad de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país".

"La educación es un derecho que debe garantizar el Estado", señaló Villena. Recalcó que el país cuenta con un marco normativo vigente que así lo establece y además ha suscripto a la Convención de los Derechos del Niño, que desde 1994 tiene rango constitucional.

"El Estado argentino ha firmado comprometiéndose a garantizar la educación como derecho, a resguardar y proteger ese derecho de los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio de la Argentina", añadió Villena. Niñas, niños y adolescentes, son "el grupo de personas a las que tenemos que proteger por su edad, porque están en crecimiento".

Villena puso foco en la corresponsabilidad de la sociedad para garantizar que se cumplan los derechos de las infancias. "Brindar la educación o dar la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes puedan estudiar no es algo que esté solamente en manos de quienes son los responsables adultos de cuidar y de criar, sino que es una responsabilidad de todos y de todas".

"El marco normativo como la ley nacional 26.061 como la ley provincial (de Salta) 7.970, ponen énfasis en que bajo el principio de la corresponsabilidad, todos y todas, toda la comunidad, somos responsables de proteger este derecho. No es solamente de la responsabilidad de los padres, maestros. Es también responsabilidad de los vecinos y de quienes conformamos la comunidad", señaló Villena.

La Organización Internacional del Trabajo indicó que en base a datos estadísticos recopilados en 2019, en Argentina trabajaban 371.771 niños ese año, lo que equivale al 5,3% de niños y niñas de 5 a 15 años. Luego de los dichos del legislador libertario, Unicef publicó en X: “Trabajar aleja a los chicos y las chicas de su derecho a aprender, jugar y crecer felices. Para cada infancia #DerechoALaEducacion”.