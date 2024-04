Central afronta esta noche un partido donde deberá asumir responsabilidades para hacer frente a un objetivo de moderada exigencia. Es que el equipo de Miguel Russo visita a Caracas, el rival más débil del Grupo G de la Libertadores, y por esto el canaya está urgido por encontrar los tres puntos para mantenerse con elevadas expectativas de clasificación a los octavos de final. La única duda del entrenador se encuentra en la aparición de titular de Lautano Giaccone.

El Grupo G de la Libertadores tiene definida la puja por la clasificación a los octavos en Central, Atlético Mineiro y Peñarol. La caída en Belo Horizonte de los canayas ante los brasileños no sacó al equipo de la pelea. Pero para mantenerse sí debe el auriazul hoy ganar de visitante, y por goleada, a Caracas. Porque el conjunto de Venezuela quedó lejos de todo: perdió de local 4 a 1 con Atlético Mineiro y en Montevideo por 5 a 0 con Peñarol en las dos primeras fechas. Es decir, no solo perdió sino que los rivales de canaya en la clasificación lograron goleadas ante los venezolanos, y ante igualdad de puntos la diferencia de gol será una variable a tomar en cuenta para definir posiciones en la tabla general.

Central llegó el domingo a Caracas con pocas dudas en la formación. La intención del entrenador es repetir la alineación que viene de visitar a Atlético Mineiro. Es que más allá de la caída 2 a 1 la actuación del equipo en Belo Horizonte fue la mejor que mostró el canaya en lo que va del año. Central no logró nunca llegar al nivel de juego que lo llevó al título el pasado diciembre en Copa de la Liga, pero lo hecho en Brasil, donde nunca se vio superado por el rival, se acercó en algo a aquella imagen de equipo ganador.

Lo que más sufre Central es el bajo rendimiento de algunos de sus jugadores, principalmente Jaminton Campaz. El colombiano no volvió a ser decisivo para el equipo y Russo debe encontrar la mejor versión del volante para sostener las expectativas de pelear por acceder a los octavos de final de la Libertadores. Pero, en contraste, hay jugadores que se muestran recuperados, como Giaccone, de buenas actuaciones en su regreso al equipo tras una lesión en los últimos partidos en Copa de la Liga. La inclusión de Giaccone en el medio es una opción que considerada Russo, ya sea por Mauricio Martínez o bien por Tomás O’Connor. Es la decisión pendiente a tomar horas antes del encuentro de esta tarde. Ayer el plantel hizo fútbol pero Russo no despejó el interrogante a pesar de que no incluyó a Giaccone entre los once.

Para Caracas las ilusiones en el certamen ya son modestas. El pésimo arranque que tuvo el conjunto de Henry Meléndez lo tiene condenado. Quizá podrá planificar quedarse con el tercer puesto para pasar a Copa Sudamericana. Para eso hoy Caracas le debe ganar a Central. De no hacerlo ya perderá toda expectativa de futuro en el plano internacional.

Caracas: Fariñez; Casiani, La Mantía, Quijada, Rivas; Ortega, Vicente Rodríguez, Figueroa, Jiménez, Danny Pérez; Pernía. DT: Henry Meléndez.

Central: Broun; Coronel, Mallo, Quintana, Sandez; O’Connor, Martínez o Giaccone, Ortiz, Campaz; Malcorra; Cervera. DT: Miguel Russo.

Arbitro: Gery Vargas (Bolivia)

Cancha: Caracas (Venezuela)

Hora: 19

TV: Fox Sports 2