El presidente de Newell’s Ignacio Astore y el técnico Mauricio Larriera se reúnen hoy para empezar a definir el armado del plantel que afrontará el segundo semestre del año. El técnico uruguayo manifestó insatisfacción con la composición del actual equipo y hará cambios, entre ellos la llegada de refuerzos. El plantel retomó los entrenamientos ayer por la tarde en Bella Vista.

Astore nunca lo dijo, pero ratificó a Larriera al frente del primer equipo a pesar de las frustraciones del primer semestre. Larriera para quedarse quiere cambios en el plantel: “Hay posiciones en las cuales abundan las opciones y en otras en las que no tenemos recambio”, reclamó el entrenador días atrás. Es por eso que hoy se realizará el primer encuentro entre el presidente y el entrenador. Allí Larriera dará a conocer sus prioridades en cuanto a las contrataciones y dará indicios de los jugadores de los cuales podrá prescindir para la próxima temporada.

Uno de los pedidos del técnico fue por la renovación de Armando Méndez. El uruguayo tiene contrato hasta diciembre y hasta aquí el club no le planteó renovación porque el antecesor de Larriera en el cargo, Gabriel Heinze, no lo tenía en cuenta a pesar de que el lateral uruguayo finalmente se ganó un lugar en el equipo titular. La dirigencia ya le elevó una oferta de extensión de contrato y hubo avances en las conversaciones, aunque aún no hay acuerdo.

El plantel leproso volvió a entrenar ayer por la tarde en Bella Vista dado que el próximo torneo dará inicio el viernes 12 de mayo. La nueva temporada de Liga Profesional tendrá a los leprosos de local en la primera fecha ante Platense. El libro de pases se abrirá después de jugarse la segunda fecha, habrá un receso entre el 20 de junio y el 14 de julio por jugarse Copa América, y cerrará recién el 30 de agosto.