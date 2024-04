Un gremialista de 41 años fue imputado por la fiscal Marianela Luna por haber abusado, durante su desempeño como subjefe de la dirección de Tránsito de Casilda, de una inspectora de la dependencia, al término de una jornada laboral, en 2021. El delito endilgado es abuso sexual con acceso carnal, y la jueza Mariel Minetti ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva por 45 días, pese a que la fiscal solicitó 90. Tras ello, se conoció que siete mujeres de la comisión directiva del sindicato municipal renunciaron a la misma, en una decisión que estaría relacionada con la denuncia y el "posicionamiento ideológico" del gremio. En un comunicado, el municipio casildense sostuvo que desde que se tomó conocimiento de lo sucedido se puso a disposición de la Justicia con los requerimientos y se activaron los protocolos. Sin embargo, mujeres integrantes de Unión Ciudadana Casilda, hicieron ayer un pedido a la municipalidad, en relación al tratamiento de temas de géneros, preocupadas por las víctimas, su atención y su no revictimización.

Durante la imputación al acusado, desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que el hecho que le atribuyó la fiscal Luna tuvo lugar al término de una jornada de trabajo, a mediados de 2021 en una oficina de la repartición municipal de Tránsito, donde tenía cargo como subjefe del área.

El detenido -publicó Casildaplus.com- es además integrante de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, y fue arrestado el miércoles pasado, luego de que el 8 de abril ingresara la denuncia formal por parte de la víctima.

Tras la imputación se conoció que tanto la secretaria adjunta como seis mujeres de la comisión directiva presentaron su renuncia a la misma. Paulina Fortunassio indicó en FM 90.5 que la decisión "tuvo que ver con diferencias profundas en posicionamientos ideológicos dentro del Sindicato". Y amplió: "Desde siempre me posicioné en determinados preceptos y, dentro de ellos, la defensa de los derechos de las mujeres, ante cualquier avasallamiento". Si bien prefirió no referirse al caso, expresó: "Teníamos expectativa de que el Sindicato se pronunciara, no en favor ni en contra de nadie, pero poniendo toda la estructura a disposición de la Justicia para llegar a la verdad", dijo.

Tras ello, el sindicato expresó que está "a disposición del Poder Judicial para todo requerimiento". En tanto, la municipalidad sostuvo que se pusieron a disposición de la Justicia y que los protocolos se activaron. Desde Festram indicaron que pusieron "a disposición las áreas con incumbencia en la materia para asistir las necesidades de la denunciante"; y agregaron: "No debemos aventurar opiniones ni juicios", sino que "será la justicia la que deberá establecer certezas".

En tanto, el jueves pasado se presentó otra denuncia por un hecho similar en otra repartición que tiene otra víctima y otro acusado, pero en el que también se cuestionó el accionar sindical y municipal. Fuentes del caso pidieron esperar a que avance la investigación y que se realice la audiencia imputativa, para poder brindar datos. Según se indicó, se trata de un hecho que implica al área de Inspección General.

Ayer, con el titulo "el silencio es complicidad", Mujeres Justicialistas Casildenses integrantes de la Corriente Nacional de la Militancia, publicaron un pedido en sus redes: "Frente a las denuncias de abuso sexual en el ámbito laboral de la Municipalidad de Casilda, como mujeres casildenses requerimos a la Municipalidad que publique en su página los protocolos de actuación y área de derivación en caso de violencia de género en el ámbito municipal; aclare si cuenta con un equipo interdisciplinario de abordaje y actuación en casos de vulneración de derechos en razón de género al interior del Municipio; que jerarquice la temática género dentro del ámbito municipal, con personal capacitado y competente, tendiente a erradicar las violencias y prevenir sobre posibles nuevas situaciones; publique los porcentajes de cumplimiento con la "Ley Micaela" de capacitación obligatoria en perspectiva de género; informe cómo está acompañando a las mujeres que denunciaron, y mantenga al tanto a la comunidad que medidas se tomaron respecto del personal denunciado". Además, se pusieron a disposición de las trabajadoras.