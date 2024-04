La diputada nacional de Unión por la Patria Natalia Zaracho presentó este lunes un proyecto que busca ponerle un tope a los aumentos de sueldos de los legisladores y funcionarios públicos de Argentina.

“Estamos con muchas ganas de discutir esto. Lo que nosotros planteamos es tope y ajuste: el salario mínimo vital y móvil hoy está en $202.800, entonces los legisladores no pueden ganar más de diez veces ese monto, y el sueldo tiene que estar atado al aumento, para que cuando (en el poder Legislativo y Ejecutivo) crean que no llegan a fin de mes, entiendan que eso les pasa también a todos los trabajadores de la Argentina”, explicó al respecto la referenta del Frente Patria Grande en AM750.

“Esta propuesta tiene que ver no solo con los legisladores sino con el Ejecutivo y los jueces. Es algo que está muy naturalizado y yo también quiero discutir el sueldo de los jueces, que no los vota nadie y no sabemos qué intereses defienden y se ponen de acuerdo para consensuar los aumentos, que cada vez son más grandes. Más allá del monto, la política tiene que entender en el momento que estamos. Si decimos que estamos en un contexto crítico, donde todos tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un gesto de humildad", agregó Zaracho, quien también hizo hincapié en el resentimiento de la sociedad argentina para con la dirigencia política.



"La gente no cree en la política porque no le resolvemos la vida, y cada vez se la perjudicamos más. No comparto de ninguna forma que un diputado, un senador, que alguien del Ejecutivo o un juez, que tienen que estar de servicio al pueblo, tengan muchos privilegios, que es un poco lo que yo combato desde mi lugar, esto de patear al tablero, ser más representativo, que la dirigencia política se parezca más a la gente y usar el sistema de salud pública y de educación pública. En ese sentido, se alejan mucho de la realidad de la gente", lamentó la diputada de Unión por la Patria.

El futuro del peronismo

Para la referenta del Frente Patria Grande, que conduce el dirigente social Juan Grabois, antes de pensar en nombres y candidaturas el peronismo debería primero definir “un proyecto” de país.

“Nos hace falta un proyecto que tenga que ver con acercarse a la comunidad, hablarle a la gente y recuperar esa confianza, que creo que no la tenemos hoy. No podemos construir figuras que no sean representativas. No nos puede volver a pasar de poner primero a los candidatos y después el proyecto”, planteó Zaracho, de cara al futuro del movimiento justicialista argentino.