Destruyeron el mural que representaba la infancia de la heroína de la independencia argentina María Remedios del Valle. La obra de la artista afroargentina Kilava estaba ubicado en el barrio de San Telmo, en la esquina de Balcarce y Estados Unidos.

El acto vandálico se produjo en la semana del 15 de abril y trae el recuerdo del incendio que destruyó por completo el monumento a María Remedios del Valle ubicado en la plazoleta Alfonso Castelao, en Bernardo de Irigoyen y Estados Unidos. Aquel monumento fue emplazado en la celebración del Día Nacional de las y los Afroargentinos y de la Cultura Afro, el 8 de noviembre de 2022. Ni un año duró en pie. Lo redujeron a cenizas en la madrugada del 3 de setiembre de 2023. Nunca encontraron a los autores del acto racista, a pesar de la que zona está llena de cámaras.

El mural que se encontraba en la calle Balcarce tiene otra historia. Kilava lo realizó en la primavera de 2020 con la colaboración de otra artista plástica, La Negra Chimba, por encargo del tour afro que recorre San Telmo y con autorización de la galería de arte que en ese momento ocupaba esa esquina, y vino a reemplazar las capas de destrucción vandálica sobre la antigua pared. La galería se mudó al Centro de la ciudad, la propietaria del inmueble falleció y la nueva propietaria revocó el permiso para que continúe en ese lugar. Más allá de contratos y papeles, en el orden simbólico, arrancar una obra de arte destinada a conmemorar a una heroína afro de la independencia argentina constituye un acto de violencia contra esa comunidad y contra la cultura.

En noviembre de 2023 Kilava, como artivista no binarie reconocide en el ámbito rioplatense, realizó un mural en el parque Capurro de Montevideo. Participaron en esa obra colaborativa las artistas afrouruguayas Mary Porto Casas y Onnika Santos y el artista urbano y muralista Ederson Pereira, a raíz de una convocatoria del colectivo afrofeminista lgbtqi+ uruguayo Mizangas, en el marco del Día de la Conciencia Negra. Este trabajo contó con apoyo de las embajadas de Argentina y de Brasil en Montevideo, el Instituto Guimaraes Rosa de Brasil, el Instituto Goethe de Montevideo, la División Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay y la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo. El mural puede visitarse en el puerto de la capital uruguaya, en la Comisión Caserío de los Negros, sitio histórico de memoria.

De quién es el arte

El acto de destrucción del mural emplazado en San Telmo no sólo fue un acto racista sino también una pérdida para la cultura, ya que fue una de las primeras obras murales de Kilava. Supongamos que cualquiera de nosotros tuviera dinero para comprar un museo con obras de arte, ¿tendríamos la potestad de destruir los cuadros, esculturas, instalaciones y películas que no nos gustan?

Ahora Kilava busca un frentista que ofrezca una pared en San Telmo para volver a pintar el mural de la infancia de María Remedios del Valle.

La formación de esta artista multidisciplinar (usa pronombres preferentemente con e, pero también con a) es particularmente interesante porque no proviene de la academia sino del ámbito de la educación informal. Habitante del Bajo Flores, uno de las zonas más marcadamente multiculturales del sur porteño, Kilava estudió desde la adolescencia en talleres de arte privados, en el Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en los cursos de Diseño del Sindicato Gráfico Argentino. Se expresa en las áreas de dirección de arte, ilustración, animación 2 D, arte urbano, diseño y arte textil y además es saxofonista y rapera.

“El mural de María Remedios del Valle fue una especie de abrazo a la niña que fui. De pequeña me hubiera encantado tener una representación tan positiva de una afroargentina. Y sin embargo no la tuve. Por eso intenté representar la niñez de María Remedios del Valle, para que otras infancias negras tuvieran otra manera de pensarse y de representarse hacia el futuro, en un mundo colonial donde el proyecto es desalentarnos a pensar en otros mundos posibles. Y dejamos un zócalo donde se ve el nombre de ella porque no da lo mismo que la imagen de Manuel Belgrano, que todo el mundo lo ve y ya sabe quién es”, explica Kilava.

Como modelo para el mural posó la niña afroargentina Madeleine, vecina de San Telmo. Y en la última restauración, en noviembre de 2023, colaboró la artista plástica Sofía Papi.

“En la última restauración que hicimos lo que nos llamó la atención fue que le habían arrancado los ojos a propósito al mural. Empecé a notar que el daño era intencional y no por deterioro natural a causa del sol, la lluvia o la humedad. Se está dando un envalentonamiento muy marcado del fascismo, porque el año pasado vandalizaron el monumento a María Remedios del Valle. En estos hechos es donde vemos la negligencia del Estado y el olvido sistémico hacia nuestro colectivo. Incluso después de haber ganado un concurso del Ministerio de Cultura de la Nación, los materiales con que estaba construido el monumento eran completamente inflamables y de fácil destrucción. Se prendió fuego en dos segundos porque estaba realizado con los peores materiales posibles. Eso habla de racismo estructural, porque el monumento a cualquiera de los otros próceres está hecho en bronce”, sostiene la artista.