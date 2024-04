DE VISITANTE ► El clan metalero español WarCry tocará el 7/5 en Arena Sur para defender su disco Daimon en el marco de la saga From Hell Fest ► Los canadienses Mother Mother confirmaron retorno después de su paso por el Lollapalooza 2023, y estarán el 25/10 en C Complejo Art Media ► El combo uruguayo Cuarteto de Nos agregó una nueva función en el Movistar Arena, para el 1/9 ► Sus compatriotas Cata y los Rosebuti serán invitados en los shows de Estelares en La Trastienda Club, el 3 y el 4/5 ► La cantautora y flautista chilena Monse Sembler vendrá el 2/5 a Zorra Bar para presentar su disco Trilogía de intuición, amor y perdón ► Y la tradición pop de Toto llegará a Movistar Arena el 22/11.

PASAME LA DATA ► Abrió la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2024, con más de 100 disciplinas deportivas, culturales y lúdicas y categorías como juveniles y estudiantes terciarixs, entre otras, que clasifican para la final anual en Mar del Plata ► Mientras que la Universidad de Palermo anuncia sus jornadas Open DC, de workshops y talleres de capacitación libres y gratuitos sobre fotografía, diseño de productos y espacios, moda, creación visual, arquitectura y más, todo del 27 al 31/5.



COVER ME ► Tinto Tango revisita en su disco Alma a la leyenda tanguera Astor Piazzolla, con paradas en Fuga y misterio, Vuelvo al sur o el tándem Primavera porteña / Verano porteño ► Piedad y Traición traduce y tributa a Nirvana con dos versiones de Dumb: Tonto y Tonto (new wave) ► Estelares mete homenaje al ícono brasileño Roberto Carlos con cover de El gato que está triste y azul y videoclip de época ► Y Las Pastillas del Abuelo regrabó su canción Loco por volverla a ver, ahora con Emanuel Noir (Ke Personajes) como invitado.

JOYSTICK DIVISION ► Arcade automovilístico a toda velocidad y con estética poligonal retro es lo que propone New Star GP, el nuevo videojuego de carreras de New Star Games, ya disponible para PC (Steam), Playstation, Xbox y Switch ► También salió Golden Treasure: The Great Green, uno narrativo de fantasía épica con visuales pintadas a mano, ya publicado en Steam vía Dreaming Door Studios.

LA VOZ DEL ESTADIO ► Miranda! sumó un tercer show en el Movistar Arena para el 22/6, tras agotar los del 20 y el 21/6, y también avisó que Juan Ingaramo será el show de apertura ► Horcas anunció su debut en Obras, que ocurrirá el 17/8 ► Y Nafta seguirá echándole combustible a su propuesta con un show en el Estadio Atenas de La Plata, el 1/6.

TENGAMOS SESSION ► María Codino registró En vivo en MCL Records, sesión con cinco versiones orgánicas y en directo de canciones de su disco Tiene que haber un mapa ► Y a exactos 13 meses del lanzamiento del álbum Te quiero, Ainda entregó el bonus Te quiero | Un año después, que captura tres grabaciones en situación de living y piano doméstico.

HACELA SIMPLE ► Al que no le gustan las canciones nuevas maneja el patrullero: en estos días salieron las de Tomajök (Tu forma de ver(me)), Sol Margueliche (Natural), Capitán Bombay (Lobo de la noche), Ambik (Rápido), Ryan (No los pueden separar), Sin Hilos (La costa se aleja), Sua (Altar), Eli Alvarado (Cenizas de amor), Jacinta Fischer (Encantador de criaturas), Un Verano (Mary no!), Jacinta (De qué hablás?), Cci Kiu (Sea donde estés), Evelyn Garrido (No te quedes), Flema (Hater), Fradi (Memes y emojis), Tango Astral (Los lunes), Nicolás Mateo (Las dotes del poeta y Tracy), Superloli (Tornasol) o Darumas (Daruma).





