El mundo no es una fábrica de conceder deseos, advirtió el estadounidense John Green con su best seller Bajo La Misma Estrella a una camada de jóvenes lectores. Los sueños se trabajan con férreas batallas, conociendo adversidad y envidia tanto como perseverancia y amistad. Así viven estos tres argentinos el camino hacia el Rally Dakar, su objetivo deportivo, con Jeremías Pascual dando firmes pasos como los mejores del motociclismo y Gustavo Milutín cambiando el ángulo de su vida para alcanzar antiguas metas. Pero a menudo no alcanza y disfrutar del máximo esfuerzo personal es todo lo que se rescata, como Ayelén Bogado al ver que sus años de preparación fueron en vano porque la carrera no recibirá a su categoría, según se anunció hace pocos días.

Viladoms transmitió su experiencia a Jeremías Pascual.

El cordobés Jeremías Pascual, que surge de familia dakariana por las andanzas de su padre, Pablo, visitó la clínica de desarrollo de Jordi Viladoms, referente del comando deportivo. El español corrió diez años entre los mejores del Dakar (fue 2do en 2014) y lidera el equipo KTM con nuevas figuras y descubriendo talentos. Fue fundamental en seis de las últimas nueve victorias, tras la era de Marc Coma Vs Cyril Despres y allí corren los hermanos Kevin y Luciano Benavides. El director de equipo habló con Página/12 y mostró su sorpresa por el avispado joven que descubrió en los últimos días: "Jeremías fue una grata sorpresa. Es joven, tiene talento para la moto y, muy importante, tiene cabeza". Este tipo de carreras requiere horas de concentración y superación, por lo que el factor mental es tan decisivo como el de la velocidad. "Tiene cualidades aptas para el rally que, más la juventud, le darán una trayectoria buena en los rallies. Le doy una nota muy alta... ¡Ostras, tenéis un buen piloto para el futuro. Lo hizo muy bien en Portugal, con su moto estándar frente a las factory contra las que compitió". En la Viladoms Rally Station se preparan pilotos con métodos similares a las escuadras oficiales. "Se enseña el Road Book, los GPS, las nuevas tablets que muchos no saben cómo funcionan", detalló el director deportivo de KTM, Husqvarna y GasGas, que estando allí se asegura el reclutamiento de los que tienen futuro de campeón. El propio Pascual remarcó la vivencia: "Fue increíble estar al lado de Jordi porque siempre hay cosas por aprender con él. Luego, en la carrera de Portugal, fui mejorando hasta que en la última etapa puede ser 4to en mi categoría y 9no en la General".

En un año Milutín aprendió las bases de la conducción deportiva.

Algo similar realiza Javier Pizzolito en Sudamérica: "El rasgo descriptivo de mis clínicas es dirigir, planificar y ejecutar los proyectos para que se vuelvan realidad". El pinamarense que fuera el primer argentino con contrato de Honda HRC explicó que "los pilotos llegan con sueños, que trabajamos de manera ordenada y profesional". De hecho, trabajó los primeros años de Manuel Andújar, campeón del mundo y dos veces ganador del Dakar en cuatriciclos y en el último tiempo junto al mendocino Gustavo Milutín, que cambió su vida para darse la oportunidad de cumplir el deseo de andar en moto y correr en rally. "En apenas un año logramos ir a fechas mundiales y es un objetivo cumplido; ahora él quiere mejorar su performance", contó Pizzolito. "Todavía hay mucho por hacer, pero este tipo de competencias muestra dónde se está y a dónde se tiene que ir", rescató Milutín tras el compromiso portugués, 3ra fecha del Mundial de Rally Raid W2RC. "Fue un orgullo compartir con muchos pilotos de Argentina y contar con el acompañamiento del equipo que me ayudó en la preparación", concluyó Milutín, sabiendo que el torneo continuará en su país del 1 al 7 de junio con el Desafío Ruta 40 por Córdoba, San Juan y La Rioja.

Ayita podría despedirse del rally en el Desafío Ruta 40.

Diferente fue la vivencia de Ayelén Bogado, que no pudo ser del todo feliz al integrar una lista tristemente mencionada en los últimos días. El Rally Dakar recomendó a los aspirantes que, para debutar, en su palmarés corran algunas citas del mundial, pero luego anunciaron que no habrá cuatriciclos en el Dakar 2025. El director del raid, David Castera, lo confirmó en Portugal: "Me lo crucé el primer día, le pregunté y me dijo que no iba a haber más Dakar para los cuatris... Me angustió y me dejó bloqueada porque viajé con el objetivo de sumar puntos para el Dakar", describió la representante de Villa Madero. Tardó en disfrutar la experiencia, para la que debió rentar un cuatri y el equipo de mecánicos, porque "me dejó sin objetivo a largo plazo" pero, con dolor, encaró la realidad con la que se encontró. Deshizo el plan de correr en Marruecos en octubre y, como cada día, pondrá sus fuerzas en dirigir el local donde sirven la clásica pizza por metro de Ciudadela. Su cuota de adrenalina estará en los torneos nacionales de cross y, de no haber vuelta atrás, se despedirá del rally.