Bajo la dirección de Luca Guadagnino, se estrena hoy en las salas locales la película Desafiantes, un drama romántico que cuenta con las actuaciones de Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist. La historia sigue a Tashi, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora, que está casada con un campeón en mala racha. Su estrategia para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick, su ex mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar. (En Cines del Centro, Cinépolis, Hoyts y Showcase)