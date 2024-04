Un joven de 29 años fue condenado por la Justicia de Mercedes a 14 años de prisión por abusar de cuatro jóvenes entre 2018 y 2020. Este caso es particular ya que Franco Agustín es hijo de Walter Brauton, un hombre condenado a 40 años de cárcel por tratarse de un violador serial.

Las investigaciones contra el joven de 29 años comenzaron a mediados de 2022, cuando cuatro mujeres lo denunciaron por abuso en la localidad bonaerense de Marcos Paz.

El acusado llegó detenido al juicio y después de varias audiencias el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mercedes lo sentenció a 14 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal (en tres hechos), y abuso sexual simple en el restante.

Según los jueces Juan Miguel Tillet, Juan Manuel Renaud Mas y Jorge Pablo Vieiro, se cree que son más las víctimas en manos del profesor de música de 29 años.

La abogada de Brauton, Mónica Smidt, solicitó la absolución y hasta señaló a las víctimas de haber realizado falsas denuncias.

Durante la última audiencia, Brauton pidió que el tribunal lo dejara hablar y dar su versión de los hechos: “Si yo he causado molestias pido disculpas, pero no me voy a hacer cargo de algo que no hice. Me declaro inocente de los hechos de que se me acusa. Siempre estuve a derecho y en ningún momento tuve necesidad de abusar de una persona. Yo no soy mi padre”, expresó.

E insistió en que fue estigmatizado pos sus circunstancias familiares, que se le "ha hecho mucho perjuicio" por su papá, "que fue condenado a 40 años por ser acusado de violación". "En todo momento quiero dejar en claro eso, yo no supe más nada de él a los 9 años. Me han hecho perjuicio por ser hijo de esta persona", añadió. Y le apuntó a la abogada de la querella, explicando que quería provocar un linchamiento mediático al decir que él usaba "el mismo modus operandi que mi padre, lo que es absolutamente falso".

Aseguró que todas las relaciones sexuales con las denunciantes "fueron consentidas", y aludió a su "comportamiento inmaduro" durante esa época. “En ningún momento tuve necesidad de abusar de una persona y yo no soy mi padre. No me arrepiento de haberme comportado como una persona sociable, que asistía a fiestas y le gustaba beber y salir, con comportamiento inmaduro", indicó.

Y agregó: "Pero eso que dicen de que estaba cazando en mi auto, yo no tenía necesidad de hacer eso. Yo no soy así, no haría nada contra una persona. Siempre que tuve relaciones fue con su consentimiento, antes y después de todas ellas. No me voy a hacer cargo de algo que no hice y me declaro inocente".

Quién es el papá del joven condenado

Walter Brauton (52) fue sentenciado a 40 años de prisión por siete violaciones, tres intentos de abuso, robo y nueve secuestros, todos cometidos en su auto Honda Civic gris.

Se trata de uno de los mayores violadores seriales de la historia penal argentina. Durante el cumplimiento de su condena se fugó hacia Bolivia.

Brauton padre llevaba ocho años preso cuando, durante salidas transitorias que le otorgó la Justicia para cuidar a su mamá, se dio a la fuga y fue capturado recién en 2018 cuando lo encontraron usando una identidad falsa.