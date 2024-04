El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López cargó hoy contra el presidente Javier Milei a quien acusó de querer "degradar el debate" por la ley de Bases, y aseguró que "tiene una emocionalidad desbordada".

Al intervenir en la sesión especial, el legislador opositor llamó a "no caer en la provocación, no entrar en la mugre de un Presidente de la Nación que intenta degradar el debate y al que no hay que hacerle el juego". "Porque el Presidente, después de que se sancione esta Ley de Bases, tiene miedo de que se note que no hay equipo, de que se note que no hay pericia, y no va a tener más excusas para gobernar y trazar un programa de salida", señaló. López consideró que "el Presidente tiene un carácter, una emocionalidad desbordada", y también opinó sobre su hermana Karina Milei, de quien dijo que "es una señora que no conoce la Argentina pero que decide todo".

Sobre el sentido del voto del grupo de seis diputados de la Coalición Cívica (que a partir de mañana dejará de formar parte de Hacemos Coalición Federal) dijo que no son "mezquinos, ni especuladores ni mucho menos cobardes". "Vamos a votar a favor lo que haya que votar a favor y consideremos pertinente y votaremos en contra lo que nos parezca", afirmó, y ratificó que no acompañarán la delegación de facultades a favor del Poder Ejecutivo.