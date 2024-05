Hace pocos días se dieron a conocer los resultados de una encuesta sobre salud mental LGBT+ realizada en México por The Trevor Project, una organización que se dedica a la prevención de suicidios en personas jóvenes de la diversidad sexual.

Los datos revelan que más de la mitad de jóvenes de entre 13 y 24 años consideró el suicidio durante el último año, un 57 por ciento de esos jóvenes tiene entre 13 y 17 años. El año pasado en nuestro país se realizó el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina, un estudio en el que participaron más de 50 profesionales de ciencias sociales y humanidades de universidades públicas y reveló que: “en relación a la salud mental, se presentan niveles muy altos de estrés, depresión y angustia, miedo o ansiedad. El reporte de estrés en los últimos 12 meses varía entre 86,5 por ciento en gays y 96,9 por ciento en mujeres y feminidades bisexuales. La mitad (50,2 por ciento) de quienes respondieron la encuesta afirmaron que tuvieron depresión en el último año, alcanzando a uno de cada siete varones y masculinidades trans.

Ellos son quienes también mayormente reportan angustia, miedo o ansiedad, con 88,6 por ciento, siendo los gays quienes presentan el menor valor, que de todas formas es muy alto (80,5 por ciento). ”La discriminación y la violencia son factores claves a la hora de analizar este aumento significativo de depresión, entrés y angustia dentro de la comunidad". Fernando Albornoz, secretario de salud mental y consumos en la FALGBT, comenta: “son muy comunes los casos de padecimientos como la depresión, los ataques de pánico, entre otros, que no están asociados a nuestras identidades en sí, sino a las violencias que las personas LGBT sufrimos por ser quienes somos. La primera violencia que sufrimos es por parte de nuestras familias cuando no nos aceptan, esto en su gran mayoría termina en la expulsión temprana del hogar y en una cadena de vulneraciones de derechos, que en el caso de la comunidad travesti trans termina desencadenandoen un promedio de vida de 35 a 40 años y otros riesgos asociados como es el riesgo suicida, tienen que ver en muchos casos con la acumulación de varios de estos factores y la imposibilidad de pedir ayuda o contar con dispositivos en nuestros territorios adonde poder acudir ya que no es lo mismo pedir ayuda por un padecimiento en salud mental en un pueblo siendo un hombre cis que hacerlo, porejemplo, siendo una mujer trans con problemas de consumo, que ejerce el trabajo sexual”.

Sobre este panorama agrega que: “A nivel global está aumentando la demanda en materia de salud mental, dicho por las propias autoridades de la Organización Mundial de la Salud, a las cuales ya se las ha escuchado hablar de la nueva pandemia, pero a nivel local podemos ver con claridad que frente a lo que está pasando en el contexto actual es muy difícil que la salud mental de la población vaya en contramano de la realidad. A eso hay que sumarle el retroceso en materia de derechos adquiridos y derechos básicos universales, como el acceso a un plato de comida o un techo, que siempre fueron difíciles de acceder para nuestra comunidad, pero que en muchos casos cuando empezó a existir una reparación, podemos afirmar que no se llegaron a materializar en la realidad diaria de nuestras vidas, que se empezaron a recortar con el plan motosierra de Javier Milei y no se trata solo de las decisiones de un gobierno, sino también al hecho de tener un Estado que promueve el odio irracional contra la diversidad. Eso se traduce en mayores niveles de violencia, cosa que se evidencia en el crecimiento muy marcado que tuvieron los crímenes de odio en el último año”

Estamos en un escenario en el que el acceso a un tratamiento es cada vez más difícil debido a la demanda y muy dificíl para muchxs mantenerlo: el aumento de medicación psiquiátrica fue de más del 100 por ciento en lo que va del año. Frente a esto vale la pena destacar que la FALGBT cuenta con dos dispositivos de atención grupal, gratuita y virtual orientados para problemáticas de salud mental y/o consumos también cuentan con la Red de Atención en Salud Mental, que brinda tratamientos individuales y están analizando iniciar un grupo de atención gratuita y presencial en la Casa Nacional de la Diversidad, junto a un dispositivo asistencial deatención, para mujeres y diversidad.

Contacto de la Secretaría de Salud Mental y Consumos: [email protected]

instagram.com/SMIFALGBT