La división Antifraude de la Policía Federal le comunicó hoy al Juzgado 43, interviniente en la estafa de la fintech Wenance, que extravió los dispositivos electrónicos de Alejandro Muszak, que habáin sido secuestrados en un allanamiento en julio pasado y nunca peritados.

Tras meses de dilaciones por parte del juzgado a cargo de la jueza subrogante Paula Verónica González, se multiplican las novedades adversas para Muszak, que está acusado de estafa y quiebra fraudulenta.

Desde su detención, el 16 de abril pasado, por orden del fiscal de San Isidro Alejandro Guevara, el panorama judicial de Muszak, suma cada vez más complicaciones. Deberá enfrentar una demanda por lavado de activos ante la Justicia Federal, mientras la fiscal Mónica Cuñarro, que lleva adelante la investigación en la ciudad de Buenos Aires, dictaminó que la causa de San Isidro debe seguir allí. Ahora se “extraviaron” sus dispositivos electrónicos, una notebook y dos iphones, que estaban en un depósito policial desde el primer allanamiento, en 2023.

Este viernes se presentó ante el juzgado de la ciudad el subcomisario de la división Antifraude de la Policía Federal, Marcelo Rodríguez Vimo, para denunciar el extravío de los dispositivos electrónicos de Muszak, dos iphones y una notebook, que se encontraban en el depósito policial de la calle Zepita y que, inexplicablemente, a pesar de haber sido requisados hace más de nueve meses, todavía no habían sido peritados.



La novedad hizo estallar la furia de los damnificados, que se expresan en páginas de redes sociales y grupos de chat de Whatsapp y Telegram, y responsabilizan a González por esa omisión y esperan que se tramite todo en San Isidro.

Muszak, que se encuentra alojado en la DDI de Vicente López, en la localidad de Florida Oeste, desde hace casi tres semanas, ahora fue denunciado, junto con sus socios Paola Vallone y Pedro Viggiano, por lavado internacional de activos, a través de una triangulación entre Argentina, Uruguay y España.

El querellante es uno de los inversores damnificados por Wenance, el abogado Alejandro Liporace y el sorteo recayó en el Juzgado Federal Nro. 3, a cargo de Daniel Rafecas. La nueva denuncia es un motivo más que complica las pretensiones de excarcelación del estafador.

Todos contra González

Por otro lado, la fiscal Cuñarro, de relación siempre tensa con la jueza González, dictaminó en contra de los intentos, tanto de los defensores de Muszak como de la propia jueza, de atraer para sí la causa que tramita en San Isidro.

En su escrito, Cuñarro invoca el principio de “estabilidad de competencia”, por el cual, quien cometió delitos en una jurisdicción debe ser juzgado en esa misma jurisdicción, que sería en este caso la provincia de Buenos Aires.

Agrega, además, el principio de economía procesal, según el cual las causas deben concentrarse donde la investigación y las actuaciones están más avanzadas. Y este, agrega, es el Juzgado de Garantías Nro. 3 de San Isidro, a cargo de Andrea Rodríguez Mantasty, que empezó meses más tarde, pero con una celeridad mucho mayor.

La jueza González, esposa del fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y muy cercano al procurador de la provincia, Julio Conte Grand, fue objeto de quejas, tanto por retardo de justicia como por rechazar sistemáticamente las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía y los querellantes, que son cerca de 8 mil.

Uno de los abogados consultados por Buenos Aires/12 asegura que González es "la gran perdedora" con la nueva causa de San Isidro. "Allá hay unos cien damnificados por 60 millones de dólares, acá son varios miles, por un monto muy superior a ese; allá lo detuvieron y acá lo eximen de prisión; allá lo embargan y acá lo dejan operar; es muy grosero”, afirma. Para el letrado, no hay dudas que González quiere “tener todas las causas para placharlas, como hizo hasta acá”.

Muszak, cuyas oficinas estaban sobre avenida Libertador, en Olivos, es oriundo de San Isidro. Las pericias demuestran que cambió el domicilio comercial desde la ciudad de Buenos Aires a San Isidro cuando comenzó a planear la quiebra fraudulenta, con la expectativa de recibir allí un trato más beneficioso.



De hecho, la jueza comercial de primera instancia de esos tribunales, Gabriela Paladin, rechazó el pedido de concurso, pero la cámara presidida por Fernanda Nuevo se lo habilitó. Nuevo es la madre de Macarena Posse, ex precandidata a intendenta del distrito, que perdió la PASO en agosto contra Ramón Lanús, que finalmente se impuso en las generales. Es la primera vez desde 1983 que un Posse no gobierna San Isidro. “Muszak no se esperaba esto”, dijeron desde el Estudio De Leonardis, que inició esta última querella.

Wenance prestaba dinero a altas tasas a sectores no bancarizados o sub-bancarizados de la población, pero no se trataba de capitales propios, sino que captaba fondos de inversores privados, grandes y pequeños. Es decir, realizaba intermediación financiera ilegal, sin licencia del Banco Central.

Su negocio no consistía en prestar dinero sino en vender títulos de deuda por esos préstamos, de manera de transferirle el riesgo de esas operaciones a otro. Con esa operatoria, llegó a vender el mismo título hasta seis veces, un auténtico esquema Ponzi.