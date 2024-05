"Son estas palabras para sumarme a los dichos del presidente Milei sobre la señora Margaret Thatcher. Nuestro presidente la ha destacado como una estadista que ha sacado a su país adelante. Más allá de que nosotros hayamos vivido una guerra contra Inglaterra, quiero destacar las palabras del señor presidente." De esta manera se expresó la concejal sanisidrense María Feldtmann de Maurette, de La Libertad Avanza.

Lo hizo en la sesión del Concejo Deliberante del 2 de mayo, día en que se cumplían 42 años del hundimiento del crucero ARA General Belgrano fuera de la zona de exclusión por orden de la líder conservadora, durante la guerra de las Malvinas.

Justamente, unos minutos antes, otra concejal había presentado en el recinto a un veterano del conflicto del Atlántico Sur, José Mauricio Castillo. De hecho, al presentarlo, la concejal recordó el aniversario del hundimiento del Belgrano, en el que murieron 323 hombres, casi la mitad exacta de las bajas argentinas durante la guerra.

Tras el homenaje al veterano, tomó la palabra la concejal del partido de Milei y trazó su panegírico de Thatcher, lo cual desconcertó al propio presidente del Concejo Deliberante, que atinó a preguntar: "¿Es un homenaje a Thatcher?"

Milei es un confeso admirador de Thatcher y sus políticas en el Reino Unido. Y no tuvo empacho en decir, en uno de los debates presidenciales, que la guerra de 1982 no le impedía su admiración. Lo hizo en términos futbolísticos y comparó a Thatcher con el astro neerlandés Johann Cruyff, que lideró una goleada de 4 a 0 contra la selección argentina en el mundial de 1974. Según el ahora presidente, esa goleada no tenía por qué impedir el reconocimiento de la grandeza de Cruyff.

Después de semejante analogía, una concejal de su espacio cruzó todo límite y alabó a Thatcher un 2 de mayo y delante de un veterano.

En un comunicado de este sábado, el bloque de concejales aclaró que los dichos de la edil destacaban a Thatcher "por haber sido junto a Ronald Reagan y Su Santidad el Papá (sic) Juan Pablo II los responsables de vencer al comunismo y terminar con la Guerra Fría, pero que nada tenían que ver con Malvinas".

También señalaron que "el presidente del Honorable Concejo Deliberante consultó a nuestra concejal si se trataba de un homenaje a la exmandataria, una pregunta tan irónica como innecesaria". Entonces, si no era un homenaje, ¿para que mencionó a Thatcher?