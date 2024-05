La billetera digital MODO denunció a Mercado Libre ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por abuso anticompetitivo de su posición dominante en perjuicio de múltiples actores del mercado, incluidos competidores, comercios y consumidores. Entre los múltiples pedidos, MODO pide que "Mercado Pago cese de la negativa de interoperabilidad y haga sus QR interoperables", foco de conflicto entre ambas partes desde el año pasado.

“Las conductas abusivas de Mercado Libre, detalladas en la denuncia, generan efectos negativos para el mercado, maximizando desproporcionadamente sus ganancias a costa de contraer la oferta de valor para los usuarios por la falta de competencia”, detalló Santiago Eraso Lomáquiz director de legales, compliance y asuntos públicos de MODO.

“La denuncia parte de la base de un hecho obvio para cualquier observador, la posición de dominio de Mercado Libre y Mercado Pago en sus respectivos mercados relevantes. En sí misma, la posición de dominio no es mala y Mercado Libre la ha ganado a través de la prestación de servicios de excelente calidad. Una empresa puede ganar una posición de dominio en un mercado, y no ser anticompetitiva. Lograr una posición de dominio en un mercado es un reflejo legítimo y positivo del éxito empresarial, cuando se cimenta en una oferta de alto valor para los consumidores. No obstante, la Ley de Defensa de la Competencia impone un especial deber de cuidado –y su consiguiente responsabilidad– a las empresas que tienen posición dominante: no distorsionar la competencia. Es por ello que aquellas acciones que pueden resultar inocuas por parte de quienes no dominan un mercado, sean altamente nocivas cuando las lleva a cabo un jugador que posee posición de dominio, como Mercado Libre. Es precisamente sobre esas conductas abusivas que versa la denuncia de MODO”, remarcó Santiago Eraso Lomáquiz, director de legales, compliance y asuntos públicos de MODO.

La denuncia

En el escrito presentado ante la CNDC, MODO denuncia comportamientos anticompetitivos encuadrados en las figuras de abuso de posición dominante de tipo exclusorio que resultan violatorias de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC) que corresponden a:

● Negativa a incorporar billeteras digitales competidoras: Mercado Libre impide el uso de billeteras digitales competidoras de Mercado Pago en su marketplace, negando el acceso a aquellas que solicitan ser iniciadoras de pagos en la plataforma.

● Negativa a incorporar agregadores competidores: MELI no permite que otros agregadores y aceptadores competidores de Mercado Pago brinden servicios de cobro en su marketplace, atando las ventas de comercios a sus propios servicios de pagos.

● Obligación de apertura de cuenta exclusiva en Mercado Pago: MELI obliga a compradores y vendedores del marketplace a tener una cuenta en Mercado Pago.

● Negativa a la interoperabilidad del QR y pasarela de pagos: Mercado Libre impide que las billeteras competidoras de Mercado Pago paguen con sus QR o pasarela de pagos (e-commerce).

● Negativa a la interoperabilidad de la billetera digital de Mercado Pago: La empresa impide que los usuarios de Mercado Pago inicien pagos con tarjeta utilizando adquirentes y agregadores competidores.

“No es posible pasar por alto el hecho de que el actor dominante en el mercado impida con requerimientos comerciales la aplicación de la norma del BCRA que impone la interoperabilidad de pagos con tarjetas de crédito en QRs. Eso es una conducta anticompetitiva en sí misma. Una grave. Más todavía considerando que ese hecho limita la libertad de los usuarios para utilizar la billetera de su elección y pagar con sus tarjetas en cualquier QR, tal como sucede cuando se utiliza la tarjeta en soporte físico para pagar en terminales POS”, remarcó MODO.

El pedido

En tanto, MODO solicita a la CNDC que dicte una medida cautelar y le ordene a Mercado Libre que otorgue acceso inmediato a su marketplace a las billeteras digitales competidoras de Mercado Pago, en particular, que atienda positivamente la solicitud cursada por MODO para operar como botón de pago dentro del marketplace de Mercado Libre. Además, que otorgue acceso inmediato a su marketplace a los adquirentes, agregadores y aceptadores competidores de Mercado Pago.



Le solicita que cese la venta atada entre el marketplace de Mercado Libre y la billetera digital de Mercado Pago, permitiendo que los comercios/vendedores del marketplace de Mercado Libre reciban sus cobros por ventas directamente en la cuenta bancaria o de pago de su elección. Que cese de manera inmediata la negativa de interoperabilidad y haga sus QR interoperables tanto para PCT como para pagos con tarjeta, sin discriminar ni degradar el servicio para otras billeteras.

Finalmente, que haga interoperable su billetera digital para que los usuarios de Mercado Pago puedan iniciar pagos con tarjeta en medios de pago ofrecidos por adquirentes y/o agregadores competidores de Mercado Pago.

“Las conductas denunciadas están a la vista de todos desde hace mucho tiempo, y forman parte de la vida cotidiana de quienes utilizan pagos digitales en Argentina. La falta de interoperabilidad para tarjetas en QR de Mercado Pago y la obligatoriedad de abrir cuentas en Mercado Pago para operar con Mercado Libre (sea para pagar, o para cobrar), por ejemplo, son hechos que no requieren mayores pruebas”, destacó MODO.