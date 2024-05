Une chique no binarie cuya cercanía garantiza a las travestis un acceso a la web de otro modo impagable. Una especie de modem humane gratuito y silencioso para la interconexión digital de las locas: una subversión tan tierna como peligrosa para las transnacionales de las telecomunicaciones. Una invitación a comer sushi allí donde habría bastado (o se habría deseado) una droga metálica. Una ingesta de wasabi y jengibre que recuerdan el hambre que calla la desesperanza y producen una metamorfosis de la voz que trae la ilusión a quienes la escuchan. La superposición de los discursos de una estudiante de trabajo social que denuncia el patriarcado y de la Delirio que cuenta por lo bajo las desventuras de la Esta entuertada por el culatazo de un paco y de sus cartas de amor al Rusio. La desaparición de la Titina enfundada en su vestido de brillitos luego de una actuación inmensamente triste en un circo conmovido e incrédulo. Un temblor sísmico que desata la rebelión de una travesti contra su cafiche maltratador. Una travesti que después del terremoto se va donde las amigas para hacer una cazuela y recuperar las fuerzas sin miedo. Una travesti filosófica que llora su historia de aceite de silicona inyectada y reflexiona sobre el deseo de monstruosidad que alberga en los hombres. Y sobre la fe y la salvación, que llega de las formas más inesperadas. El erotismo de la historia que calienta más que los cuerpos y que despierta una episteme otra, un mensaje místico sobre la identidad y el testimonio de las vidas que pretendidamente no importan. Una activista trans defensora del medio ambiente, la tierra y las niñeces, capaz de replicarse y estar a la vez en distintas manifestaciones a lo largo de Chile gracias al amor de su madre que la devolvió a la interconexión del universo.



Bienvenidxs al mundo de la ciencia ficción travesti. Un género literario otro que desbarajusta el axioma del planeta solitario y anómalo del que la humanidad soberbia y única puede disponer. Este libro reúne 8 cuentos y un ensayo. Como escritora del género que se precie, al mejor estilo Le Guin, Rodríguez traza en el ensayo que abre el libro las coordenadas para la comprensión las implicancias del sintagma “ciencia ficción travesti”. La ciencia ficción travesti, como la SF que imagina Haraway, se sostiene en “hechos científicos” [Scientific Facts] (estos cuerpos tienen orgasmos, multiplican las superficies de placer, despiden fluidos, etc. etc.), hechos no abstractos que son factores de la creación de mundos en el hilván de las fabulaciones especulativas [Speculative Fabulation] que narra. Si el sensorium travesti produce conocimientos invaluables desde cuerpos otros, la ficción que acompañe esa ciencia no puede reducirse sólo a los “dramas pobres” de los minos que te quieren o los clientes que no pagan, y por ello, los cuentos de Rodríguez son también exploraciones de “otros modos del saber, del placer, y del cuidado” (p. 32) que abren el umbral para que las luchas se intersecten.

La ciencia ficción travesti no busca reforzar la excepcionalidad del héroe guerrero que grita órdenes acerca de lo que debe hacerse para sobrevivir a una catástrofe o a una invasión alienígena haciendo callar toda otra discusión del estado de cosas previo al evento pretendidamente límite. La ciencia ficción travesti no fantasea una guerra de las galaxias entre los machos que reproduce los lugares comunes de la sexualidad masculina. Ella elige otros disfraces que, además, no confunde jamás con vestiduras (signos de la jerarquía que se ocupa en un sistema de privilegios). Otros brillos: no de trajes militares sino de lentejuelas glamorosas. La ciencia ficción travesti hace lugar a la imaginación de otros mundos en un murmullo que resuena y neutraliza la violencia que arrastra en este, nuestro mundo, a la desesperanza aprendida. La ciencia ficción travesti parte de la premisa más hermosa que podría existir para la escritura, y que Rodríguez revela en voz baja a sus amigas: “imagínate bebé, imagina que tu madre te tomó en sus brazos y te murmuró al oído con ternura infinita: tú no estás sola, eres parte de todo el universo” (p. 25).

Ciencia Ficción Travesti será presentado por su autora en La Feria del Libro de Buenos Aires el martes 7 de mayo a las 18 horas, y el sábado 11 de mayo a las 19.30 hs. en JJ Circuito Cultural (Jean Jaurés 347) con la presencia de Susy Shock, Dolores Reyes y Marlene Wayar.