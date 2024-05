La senadora nacional por Catamarca, y jefa del PJ salteño, Lucía Corpacci, intervino este jueves en el debate de comisión de la Ley Bases, con fuerte críticas al presidente Javier Milei y al Régimen de Grandes Inversiones (RIGI).

"Hemos trabajado muchísimo para que el recurso humano tenga que ser nuestro, para el desarrollo de nuestra industria local, para el desarrollo de nuestros proveedores locales, y esta ley nos ata de mano y pie. Es imposible apoyarla así como está", sostuvo Corpacci.



La senadora, que ya había anticipado su diferencia con la Ley Bases, hizo una exposición detallando cómo el RIGI afecta los avances de Catamarca en la política minera. El rechazo de Corpacci al RIGI, lo deja al gobernador Raúl Jalil en soledad en su defensa de la Ley Bases y el apoyo que viene expresando al gobierno Nacional.

En su intervención, Corpacci comenzó con una dura crítica hacia Milei: "Uno mira la Ley Bases y no puede menos que recordar algunas palabras del Presidente actual que dice reiteradamente que el Estado es uno de los males de los argentinos, que el Estado es una organización criminal, que el Estado se debe retirar, la verdad que creo que sí, que está cumpliendo, solo que se retira para un sector de la sociedad, mientras que para el otro sector de la sociedad es totalmente complaciente."



En este sentido, observó: "Se desentiende del sector de trabajadores que vuelven a pagar ganancias, cuando el mismo Presidente la votó y dijo que se iba a cortar una mano si es que ponía un impuesto. Pero en Bienes personales libera la alícuota para los valores más alto. O sea, para ese sector el Estado está presente", aseveró.

En la misma línea apuntó contra el Régimen de Grandes Inversiones: "De la misma manera está presente para ese sector de la sociedad cuando plantea el RIGI".



Corpacci hizo hincapié en las contradicciones del proyecto y en los beneficios excesivos que otorga a las grandes empresa en detrimento de las PyMes. ¿"Qué pasa con la Ley de Inversiones Mineras, sigue vigente con todos los beneficios que da, o si al estar el RIGI desaparece?"



En este sentido cuestionó: "El RIGI como está planteado establece una alícuota única de ganancias del 25%, el Régimen de Inversiones Mineras tenía una alícuota de ganancias que era progresiva del 25% al 35%. Pero este 25 es 10 puntos más baja que el resto general. O sea, que al resto de las PyMes nuestras las perjudica enormemente. Lo que uno se plantea por qué el trato es diferencial solamente para ese sector que ya tiene un régimen de incentivo y a las PyMes las sigue perjudicando, que además han sido castigadas con las tarifas de energía, las tarifas del gas", contrastó.

La senadora también advirtió que los beneficios favorece la evasión fiscal, y reforzó: "Las empresas podrán computar sus quebrantos sin limitación... Esto la verdad que es increíble, mientras que las PyMes nuestras que le están poniendo la espalda todos los días a nuestro país pueden hacerlo hasta 5 años. Pero además, pueden ceder a terceros los quebrantos, incluso a otras firmas del grupo económico cualquiera que sea la actividad".

En relación con las desventajas para Catamarca, Corpacci subrayó que la ley "libera las importaciones de bienes y servicios sin pagar derechos de importación, sin ninguna limitación, ningún control. Los que trabajamos en provincias mineras hemos peleado mucho con eso. En mi provincia, el servicio de comida, venía de Chile, no tomaban un personal, ni el cocinero, ni el que lavaba, venía el servicio entero, bueno las provincias discutimos mucho eso y peleamos mucho porque es nuestra mano de obra la que tiene que estar trabajando. Y logramos que sean empresas catamarqueñas, formadas, asesoradas por el Estado provincial, para que sean las que contraten. Pero con esta disposición, no solo el servicio de catering, sino la maquinaria va a venir sin ningún tipo de control, entonces la metalmecánica nuestra que se está preparando, que está creciendo para poderle ofrecer servicios a la industria minera va a desaparecer".

Otro punto crítico que apuntó la jefa del PJ catamarqueño fue en relación con la pérdida de soberanía de las provincias sobre la política minera que plantea el RIGI en términos legales:"Además nos penalizan, dice claramente que las provincias no pueden oponerse a esta norma de la Nación y que si lo hacen, y ahí sí van a la Justicia Federal, quien deberá de inmediato expedirse a favor del DPU. Eso es lo que dice la norma, hasta le dice lo que tiene que decir la Justicia".

La exgobernadora volvió a poner sobre la mesa la necesidad de generar valor agregado en lugar de ser un país que solo exporta materia prima. "Me parece que estamos perdiendo una oportunidad enorme que la están utilizando los países del mundo, que es darle valor agregado a lo que producimos. Yo no quiero que seamos un país que solamente exporta materia prima. Nosotros producimos litio. En Catamarca no sale salmuera de litio, sale carbonato de litio, porque les exigimos a las empresas que le agreguen valor agregado, eso lo hacemos desde hace mucho tiempo. Pero ahora venimos trabajando con toda la región en la Mesa del Litio, para que, además, y lo habíamos logrado, las empresas dejen un pequeño porcentaje de ese litio para poder industrializarlo en el país. YPF litio tiene algunos yacimientos de nuestra provincias para hacer baterías, no sé si la podremos hacer, pero sí podemos hacer ánodos y cátodos de litio, y a lo mejor podemos proveer al mercado latinoamericano para baterías de litio. No tenemos que seguir exportando solamente materia prima", reforzó.

En este punto, hizo hincapíe en lo permisivo del RIGI: "Con este concepto, porque ustedes dicen, que se pueden llevar tal cual lo que producen sin ninguna exigencia, eso lo dice el proyecto, con esto nos atan de manos a las provincias". Y cuestionó: "Si nosotros no adherimos ¿qué queda vigente, la Ley de Inversiones Mineras? ¿Se entiende que hay cosas que tienen que cambiar en esto? ¿Por qué 30 años, de dónde sacan el término de 30, por qué no 20? ¿Por qué si le están dando tantos beneficios, le ponen tanto tiempo además?"

Corpacci finalmente dejó en claro el prejuicio que implica el RIGI para Catamarca: "Nosotros somos una provincia minera, yo no hablo de hidrocarburo, porque la verdad que no entiendo. Creeemos en la minería, defendemos la minería, creemos que la minería es lo que puede poner de pie a nuestra provincia, pero los conceptos que ponen ustedes, ni siquiera los recursos humanos tienen que ser nuestros. Hemos trabajado muchísimo para que el recurso humano tenga que ser nuestro, para el desarrollo de nuestra industria local, para el desarrollo de nuestros proveedores locales, y esta ley nos ata de mano y pie. Es imposible apoyarla así como está", concluyó.